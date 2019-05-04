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影／高雄機車互撞火警影片曝光 起火機車疑闖紅燈

2019-05-04 10:39聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市苓雅區昨晚發生機車互撞車禍火警，警方調閱到路過汽車的行車記錄器，發覺其中機車起火的騎士疑闖紅燈，機車才在互撞後立刻起火。確實車禍肇責仍待鑑定。

據警、消瞭解，昨晚10點15分左右，蘇姓男子騎機車沿高雄市苓雅區大順三路騎向武廟路，王姓男子騎機車沿由武廟路由東向西，依行車記錄器，可看出蘇姓男子闖紅燈，2車才在路口相撞，蘇的機車立即起火，他馬上起身避開，與受傷倒地的王姓騎士都沒遭到火吻。

蘇、王2人分別送往聖功醫院、高醫急救，蘇經治療後已經出院，王仍住院治療，無生命危險。

警方調閱相關行車記錄器，發覺蘇姓男子（中）疑闖紅燈，撞車後，他的機車馬上起火。記...
警方調閱相關行車記錄器，發覺蘇姓男子（中）疑闖紅燈，撞車後，他的機車馬上起火。記者林保光／翻攝
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行車記錄器車禍

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