影／高雄機車互撞火警影片曝光 起火機車疑闖紅燈

2019-05-04 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市苓雅區昨晚發生機車互撞車禍火警，警方調閱到路過汽車的行車記錄器，發覺其中機車起火的騎士疑闖紅燈，機車才在互撞後立刻起火。確實車禍肇責仍待鑑定。

據警、消瞭解，昨晚10點15分左右，蘇姓男子騎機車沿高雄市苓雅區大順三路騎向武廟路，王姓男子騎機車沿由武廟路由東向西，依行車記錄器，可看出蘇姓男子闖紅燈，2車才在路口相撞，蘇的機車立即起火，他馬上起身避開，與受傷倒地的王姓騎士都沒遭到火吻。