一只口罩 破了7年前機車竊案

2019-05-04 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



23歲的何姓男子7年前涉嫌在台南市偷竊1部機車代步，車主察覺機車不翼而飛報警處理，20天後機車在中西區尋獲，但未找到竊嫌，經警採集該機車前方置物箱內紅色口罩斑跡，送刑事局鑑驗，7年後順利比對與何DNA相符，當警方找上他，瞬間楞了楞，得知他在置物箱內遺留口罩露餡，認了年少輕狂做的傻事。

案經檢察官聲請以簡易判決處刑，台南地院認何犯竊盜罪，處拘役30日，可上訴。院方審酌，何犯案時，為14歲以上未滿18歲，依法減輕其刑，同時考量身心狀況、目的、犯罪動機、犯罪後坦承犯行，態度尚可等，車主事後已將被竊機車取回，處拘役30日，可易科罰金。

判決指出，何於2012年2月28日晚間，看到停放騎樓處的機車無人看守，竟意圖為自己不法所有，竊取機車供己代步使用，車主察覺機車遭竊，報警究辦。經警方搜尋，同年3月19日，在中西區中山路與民族路2段口尋獲該車。