親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

民代之子仗勢性侵檳榔攤女員工 遭判刑4年

2019-05-03 23:48聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣一名民意代表的兒子，前年仗勢性侵檳榔攤女員工，宜蘭地方法院審結，日前判決，依妨害性自主罪，將這名民代之子判處有期徒刑4年，全案還可上訴。

判決指出，民意代表之子與在檳榔攤工作的女員工相識，前年某日晚間，要求女員工送酒到他住處，女員工被叫進臥房，坐在椅子上聊天，聽民代之子訴說人生大道理、如何混黑道的豐功偉業，因夜深了，她見他喝完酒，要睡覺，就關燈，轉身叫他睡覺，她先回家，不料，被民代之子強拉住手，不讓她回家。

判決指出，女員工不知怎麼辦，加上民代之子先前一再表示他是黑道大哥，父親是民意代表，黑白兩道頗有勢力，女員工心生畏懼，懼怕若強行離去或大聲呼救，將使家人遭受不測，很害怕下，同意「不然我給你一次，你放我走好不好」，與民代之子發生一次性交行為，以換取離去，民代之子因此違反女員工意願，脫去她的衣褲，強制性交得逞。

判決指出，民代之子在法院審理時，承認與女員工發生性交行為，但否認強制性交，辯稱沒有強迫女員工離去，沒有強迫跟他做任何事，是女員工自己開口說不然跟他發生關係，經查與審理後認為，事證明確，民代之子所辯均不足採。

判決並指出，警員處理時，民代之子甚至還跟警員表示「自己是民代的兒子，這樣還要查身分證嗎？不然什麼，打電話給我老爸」等，對警員口氣上多所挑釁、質疑，一再以父親等地位欲壓迫警員，更證女員工證述的民代之子一再向她表示他在黑白二道橫行等情節為真。

全案經宜蘭地方法院審結後，以強制性交罪，將民代之子判處有期徒刑4年，全案還可上訴。

宜蘭縣一名民意代表的兒子，前年仗勢性侵檳榔攤女員工，宜蘭地方法院審結，日前判決，...
宜蘭縣一名民意代表的兒子，前年仗勢性侵檳榔攤女員工，宜蘭地方法院審結，日前判決，依妨害性自主罪，將這名民代之子判處有期徒刑4年，全案還可上訴。圖／報系資料照片
分享

黑道性侵

相關新聞

年薪47萬撞死人包5萬奠儀 算預付賠償非餽贈

2019-05-03 21:36

港都三署聯合拍賣會 油輪、挖礦機、馬丁鞋都來賣

2019-05-03 17:17

鮪魚：傷害已造成不會撤告 委任律師提交更多證據

2019-05-03 17:16

已婚男偷吃茶藝館女侍產子 稱兒是通姦鐵證拒付扶養費

2019-05-03 17:12

桃院法官承審賄選 反遭被告指「檢審不分」

2019-05-03 15:53

麥當勞感應門「夾住」男子頭部 法院判賠20萬

2019-05-03 15:19

出差買愛心半票卻以全票報公帳 史前館前館長判緩刑

2019-05-03 14:28

績效不合格遭解聘 高院判銀行有理

2019-05-03 14:13

買通台電工程師包庇「卸水偷油」 曾雅妮叔叔被起訴

2019-05-03 14:11

張俊宏送振興醫院救護警方戒備 北檢將解送歸案

2019-05-03 14:01

被結案數壓榨 檢察官怒：我們又不是媽祖！

2019-05-03 13:51

民進黨大老張俊宏總統府「投案」 府：依陳情規定處理

2019-05-03 13:22

民進黨大老張俊宏遭通緝現身 北檢將指揮司法警察逮捕

2019-05-03 12:33

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

台北市二殯槍擊案 幫派槍手等人遭起訴

2019-05-03 12:05

不簽名會很麻煩？基隆看守所科長處理受刑人打架挨告

2019-05-03 12:04

買愛心票以全票核銷 前史前館長張善楠判1年10月

2019-05-03 12:00

蘋果西打總經理「痔瘡恐流血」想交保 高院駁回

2019-05-03 11:56

當街毆打女友 男高職生道歉認錯仍函送法辦

2019-05-03 11:55

台東縣警局前少年隊組長貪汙案 更一審判7年4個月

2019-05-03 11:38

馬英九快被限制出境了？台北地院：再斟酌

2019-05-03 11:38

91歲老翁點蠟燭失火害婦亡 檢依職權不起訴

2019-05-03 11:13

行政執行署宜蘭分署聯合拍賣 有公寓、透天厝

2019-05-03 11:09

想撞死前女友和情敵 路邊機車「礙事」獲減刑

2019-05-03 11:04

談普悠瑪司機前科「獵巫」？谷辣斯挨告獲不起訴

2019-05-03 10:56

司改如何「有感」？後司改時代的三枝箭

2019-05-03 09:38

女胃繞道手術身亡 整形名醫被起訴

2019-05-03 00:58

「難以控制的靈魂」 女有偷竊癖 法官判緩刑

2019-05-03 00:51

附隨組織案首開庭 救國團：黨產會干涉結社及言論自由

2019-05-02 19:38

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

績效不合格遭解聘 高院判銀行有理

2019-05-03 14:13

民進黨大老張俊宏遭通緝現身 北檢將指揮司法警察逮捕

2019-05-03 12:33

檢調大舉搜索新竹縣府 3公務員涉貪

2019-05-03 09:58

影／潑屎尿暴力討債 三光幫要角落網

2019-05-03 15:12

影／黑幫吸中輟生威脅治安 中壢警逮11人滅氣焰

2019-05-03 08:23

馬英九快被限制出境了？台北地院：再斟酌

2019-05-03 11:38

影／3歲男童疑遭生父毆打流鼻血、頭部瘀青

2019-05-03 17:11

影／頭份溺水男童搶救 恢復生命徵象觀察中

2019-05-03 16:11

轉哪一台都一樣！半夜電視自動鎖定公視 原來是他出包

2019-05-03 21:47

女子失蹤2天 今台中大里溪尋獲成浮屍

2019-05-03 19:52

當街毆打女友 男高職生道歉認錯仍函送法辦

2019-05-03 11:55

國五石碇路段遊覽車火燒車 24名乘客虛驚一場

2019-05-03 15:24

館長PO這台「把妹神器」 釣出5、6年級生「79979」密碼

2019-05-03 09:57

天降巨石滾落鐵軌 台鐵柵欄被砸出大洞

2019-05-03 13:10

見同居男友赤裸裸壓在小4女兒身上 她竟選擇原諒

2019-05-03 14:13

全國大掃黑 警瓦解新店在地暴力幫派逮9人

2019-05-03 19:43

疑不滿睡覺被吵醒 狠父竟對兒子施暴

2019-05-03 14:55

撿到手機發現桌布竟是妙禪 網笑：有加持只破一面

2019-05-03 12:06

2男深夜持刀、鋁棒搶劫加油站 員工持滅火器對抗

2019-05-03 08:07

買嘸茗茶攔警車求助 日客改喝警察茶：人情味更濃

2019-05-03 14:10

民進黨大老張俊宏總統府「投案」 府：依陳情規定處理

2019-05-03 13:22

影／選前大掃黑逮治平對象45人 殺警案萬少丞與父落網

2019-05-03 16:47

女胃繞道手術身亡 整形名醫被起訴

2019-05-03 00:58

總統選舉前全國大掃黑 松聯幫大老「萬年」被逮

2019-05-03 13:11

出差買愛心半票卻以全票報公帳 史前館前館長判緩刑

2019-05-03 14:28

餵毒給17歲少女致昏迷 男乘機性侵得逞

2019-05-03 09:59

蘋果西打總經理「痔瘡恐流血」想交保 高院駁回

2019-05-03 11:56

藍白拖爺爺無助搭火車 路人心疼自掏1000元幫助

2019-05-03 14:10

韓國瑜接連遭恐嚇 網路留言IP來自香港

2019-05-03 02:41

老夫婦命案 追伊拉克凶嫌 我請求國際刑警紅色通報

2019-05-03 01:01

泰人妖來台賣淫遇劫 5男假嫖妓真綑綁搶錢遭警逮

2019-05-03 15:21

港都三署聯合拍賣會 油輪、挖礦機、馬丁鞋都來賣

2019-05-03 17:17

花蓮連鎖牛排店遭砸 顧客驚恐躲牆角

2019-05-03 22:43

高雄205兵工廠驚傳火警 幸無人傷亡

2019-05-03 18:32

買愛心票以全票核銷 前史前館長張善楠判1年10月

2019-05-03 12:00

看完電影滿地都是花生殼 網友：我還遇過有雞骨頭

2019-05-03 13:02

女童偷開門出去玩回不了家 女警搬零食安撫當保母

2019-05-03 12:09

鮪魚：傷害已造成不會撤告 委任律師提交更多證據

2019-05-03 17:16

全國大掃黑！新北警同步掃蕩黑幫 淨化選前治安

2019-05-03 14:13

張俊宏總府陳情頭暈不適 送醫後確定住院

2019-05-03 18:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top