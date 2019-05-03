民代之子仗勢性侵檳榔攤女員工 遭判刑4年

2019-05-03 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣一名民意代表的兒子，前年仗勢性侵檳榔攤女員工，宜蘭地方法院審結，日前判決，依妨害性自主罪，將這名民代之子判處有期徒刑4年，全案還可上訴。

判決指出，民意代表之子與在檳榔攤工作的女員工相識，前年某日晚間，要求女員工送酒到他住處，女員工被叫進臥房，坐在椅子上聊天，聽民代之子訴說人生大道理、如何混黑道的豐功偉業，因夜深了，她見他喝完酒，要睡覺，就關燈，轉身叫他睡覺，她先回家，不料，被民代之子強拉住手，不讓她回家。

判決指出，女員工不知怎麼辦，加上民代之子先前一再表示他是黑道大哥，父親是民意代表，黑白兩道頗有勢力，女員工心生畏懼，懼怕若強行離去或大聲呼救，將使家人遭受不測，很害怕下，同意「不然我給你一次，你放我走好不好」，與民代之子發生一次性交行為，以換取離去，民代之子因此違反女員工意願，脫去她的衣褲，強制性交得逞。

判決指出，民代之子在法院審理時，承認與女員工發生性交行為，但否認強制性交，辯稱沒有強迫女員工離去，沒有強迫跟他做任何事，是女員工自己開口說不然跟他發生關係，經查與審理後認為，事證明確，民代之子所辯均不足採。

判決並指出，警員處理時，民代之子甚至還跟警員表示「自己是民代的兒子，這樣還要查身分證嗎？不然什麼，打電話給我老爸」等，對警員口氣上多所挑釁、質疑，一再以父親等地位欲壓迫警員，更證女員工證述的民代之子一再向她表示他在黑白二道橫行等情節為真。