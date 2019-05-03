影／漁船3天兩度違規被抓 歸功無人機蒐證

2019-05-03 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



3天前，「昇」字號漁船在台南鹿耳門外1浬涉嫌在近岸違規施放籠具作業，經海巡署第一一岸巡隊派遣無人機區隊臨空蒐證，且通知船長已依違反漁業法函送主管機關裁處，未料，昨天該船又在安平至曾文溪河道口涉嫌在近岸3浬內違規施放籠具作業被無人機全都錄，第一一岸巡隊說，無人機有效查察不法立功，也提醒漁民切勿以身試法。

第一一岸巡隊指出，昨天上午9時15分，第六巡防區指揮部接獲民眾撥打118專線通報，在台南安平至曾文溪河道口一帶有籠具漁船疑似違規作業，立即通報無人機區隊。當時無人機小組在安平觀夕平台實施訓練，接獲通報後評估現場天候、海象狀況與該船相對距離後，派遣無人機前往該海域臨空蒐證，果然發現該船在近岸3浬內違規施放籠具作業，查獲相關違規事證。

第一一岸巡隊表示，4月30日在近岸3浬內也查獲該船違規作業，該船進港時，告知船長已違反漁業法，函送主管機關裁處，未料，該漁船昨天再犯，屬慣常違規作業漁船，再依違反漁業法函送主管機關裁處，加重裁罰。