年薪47萬撞死人包5萬奠儀 算預付賠償非餽贈

2019-05-03 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



莊姓男子駕車過彎道沒減速，車輛失控駛入對向車道，20歲的蕭姓騎士遭撞身亡，莊因過失致死罪遭判刑1年2月，緩刑3年，緩刑條件為賠償死者雙親320萬元。蕭的父母另提侵權行為損害賠償訴訟，各要求莊賠111萬、106萬扶養費，並付給他們各230萬元精神慰撫金。高等法院認為莊年薪僅有47萬，名下無不動產，精神慰撫金各200萬為適當，而強制汽車責任險的保險給付、緩刑條件的320萬和5萬元奠儀應扣除，判莊應賠蕭父92萬、蕭母44萬元。

莊姓男子2017年6月24日早上開車沿北宜公路往宜蘭方向行駛，經過27.2公里附近的彎道路段時，他因沒減速，車子以90度方向違規駛入對向車道，蕭姓騎士遭撞，頭部、腹腔都受創，脾臟也破裂，4天後死亡。

死者雙親表示，除了喪葬費、交通費外，莊也應負擔扶養費和精神慰撫金。車禍發生時，蕭父61歲，依行政院主計處2016年新北市簡易生命表統計，平均餘命為23.61 年，53歲的蕭母餘命約30.48年，而新北市每人月消費2萬730元，兩人認為莊要負擔扶養費。

死者雙親表示，兒子車禍時才剛成年，他們原本要頤養天年，卻因莊違規肇事而天人永隔，精神痛苦筆墨難以形容。

莊不否認車禍過失，也不爭執一審判他要賠蕭父111萬扶養費、43萬殯葬費、計程車資2800元，和賠蕭母106萬的數額，但認為精神慰撫金每人要230萬元「太高了」，主張精神慰撫金共減為263萬元。而莊包了5萬元奠儀、刑事案件審理中先行賠償320萬元，強制汽車責任險保險金200萬元扣抵，他認為「不必再賠」。

高院認定，莊和死者、死者雙親間沒有任何親誼，依他年薪47萬來看，這高達5萬元的奠儀並不是「餽贈」，而是損害賠償的預付額，死者雙親主張奠儀是莊贈與的、不應抵扣賠償額，理由不可採。在扣除已受領的保險金、奠儀後，高院判蕭父可請求賠償的金額92萬元、蕭母為44萬元。