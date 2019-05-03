民進黨大老張俊宏遭通緝 身體不適須精密檢查

2019-05-03 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



民進黨創黨元老張俊宏，因涉全民電通等案遭判刑3年8月確定，2014年發監未到遭通緝，逃亡300天後投案。2017年初假釋出獄，最高法院再判刑2年定讞，他卻未報到遭二度通緝。他今上午突然跑去總統府陳情，卻身體不適搭救護車送往振興醫院，醫師認為須進一步檢查，因此短時間內無法赴北檢執行科發監。

82歲的張俊宏曾任民進黨代主席、立委。他與林慧珍婚外情長達25年，後因2人鬧翻扯出全民電通弊案。

2014年，張因涉全民電通等案，被判刑3年8月，須入監服刑。同年4月1日，北檢傳喚張入監，但張在發監前夕人間蒸發。檢方除通緝張外，調查局也將張列名追緝海外要犯。

張逃亡300天後，2015年1月26日投案入監，2016年12月張獲假釋，去年1月出獄；2017年3月，最高法院再依違反證交法等罪判張有期徒刑2年，合併執行5年7月，張必須再入監服刑。

不過，去年1月23日、2月23日，北檢2度傳喚張報到發監，張均未到。檢方開立拘票拘提未果，接著發布通緝。張俊宏今突然赴總統府，找上秘書長陳菊陳情，但身體不適搭救護車送往振興醫院。

由於張俊宏是通緝犯，北檢指揮司法警察在一旁密切注意，但目前尚未進行逮補。原預計檢查結束後，若經醫師評估無危害生命之虞，將會由司法警察解送至執行科歸案。不過，醫師下午診斷後認為必須進一步檢查，因此短時間內無法發監。