北商大副教授不滿被拔系主任 提告敗訴

2019-05-03 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北商業大學應用外語系王姓女副教授，不滿校方2017年3月將她免兼系主任，提告救濟並求償85萬2613元。台北高等行政法院認為免兼通知非行政處分，起訴不合法，另求償也無理由，判她敗訴，可上訴。

判決指出，王姓女副教授主張，2015年5月間，依學校的推薦準則、要點，經系務會議票選她為系主任，聘期有3年，共從2015年8月初至2018年7月底，聘書按學年致送。

事後，校方在2016年12月15日行政會議修正推薦準則，增訂「校長亦得基於校務推展配合之需要，解除學術主管之職務。」即以基於校務推展配合需求為由，發「人事動態通知書」通知免兼系主任。

王女不服提告，依該校組織規程及推薦準則相關規定，就系主任「去職」除法定原因外，須經該學院、通識教育中心、所、系（科）及學位學程教師2分之1以上連署，並經會議出席人員3分之2以上出席及出席人員3分之2以上議決，始可報請校長核定。

校方竟非以校務會議修正推薦準則，程序不合法。「推薦準則」應仍屬未確定的提案，更不得依修正後內容實施，且施行也違反法律不溯及既往原則。

校方則稱，大學法對於「組織規程及各種重要章則」有明文記載，但何謂重要章則應為大學自治事項，由學校認定。推薦準則是行政事項，無須由校務會議修正。

校方指出，應外系2016年10月20日經系教評會決議停開13門課程，這時已經是開學後第7周，才會簽教務處庭開課課程，時程上已違反規定。未完整公告停開資訊，也未落實輔導學生另選課，影響學生及教師權益甚鉅。

此外，王女咆哮學生、與學生家長爭執、中斷教師上課、對於學生說系主任對於學生有操行加分權可影響學生獎學金申請等行為，部分學生轉介心理諮商，顯有違教師倫理守則規定，有法定免兼原因。

法院認為，校方的免兼通知非行政處分，因此提起確認違法訴訟，應非合法，應予駁回。另，校方終止聘任關係合法，第三年聘書未致送，雙方無行政契約存在，求償無理由。