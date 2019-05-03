港都三署聯合拍賣會 油輪、挖礦機、馬丁鞋都來賣

2019-05-03 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高雄地檢署、橋頭地檢署與法務部行政執行署高雄分署，共同舉辦2019年港都三署聯合拍賣會，將在本月7日下午2點半在高雄市新興區復興一路80號高雄分署辦公室一樓隆重登場。此次推出「重量級」拍賣物品，包括1284噸「油輪」、比特幣專用挖礦機組S9系列、微星、華碩、技嘉等知名大廠高階顯示卡及螢幕等、還有市場經典不敗鞋款馬丁鞋等。

高雄地檢署拍賣「油輪」，是2014年間，被告將日安升油輪油艙改建為夾藏私煙的密艙，2014年到2017年間進出高雄港走私私煙，雄檢檢察官指揮高雄港物警察總隊查獲，向法院聲請扣押日安升油輪獲准，因油輪保管費用過鉅，在偵查中進行變價程序。

雄檢拍賣公告指出，日安升油輪，總噸位1284噸，全長65.66公尺，船寬12公尺。品質，根據鑑價結果，該船貨艙皆已改裝為暗艙。整體船體呈現中度到嚴重不良狀況，加上船齡老舊及原用途已變更應已無營運的市場價值，僅能當廢鐵處理。但實際油輪狀況及能否營運等情況，仍以實際現場狀況為準。該油輪起拍價為200萬元（未含鑑定費用）。

有意願參加競買油輪的民眾可在5月6日上午9點半到10點到高雄港務警察總隊登記觀覽。

橋頭地檢署拍賣BITMAIN比特幣專用挖礦機組S9系列、微星、華碩、技嘉等知名大廠的高階顯示卡及螢幕、網路交換器等產品，共計487件，玩家級的電腦高手快集資揪團來競買。

高雄分署推出市場經典不敗鞋款—馬丁（Dr.Martin）鞋以及NIKE、PUMA、NEW BALANCE、ASICS等知名品牌運動休閒鞋、涼鞋，時尚大方，百搭實穿，數量有280多雙，價格下殺到2折到5折，不用競標，先買先贏；該鞋商共欠稅25萬4千多元。

高雄分署說，其次「SPECTRONIQ」品牌32吋及37吋全新彩色液晶電視，上個月推出秒殺出清，這個月再各補貨5台。