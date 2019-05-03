親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

5年漲幅近3成！這條路開通後 竟讓潮州人買不起潮州房

港都三署聯合拍賣會 油輪、挖礦機、馬丁鞋都來賣

2019-05-03 17:17聯合報 記者劉星君╱即時報導

高雄地檢署、橋頭地檢署與法務部行政執行署高雄分署，共同舉辦2019年港都三署聯合拍賣會，將在本月7日下午2點半在高雄市新興區復興一路80號高雄分署辦公室一樓隆重登場。此次推出「重量級」拍賣物品，包括1284噸「油輪」、比特幣專用挖礦機組S9系列、微星、華碩、技嘉等知名大廠高階顯示卡及螢幕等、還有市場經典不敗鞋款馬丁鞋等。

高雄地檢署拍賣「油輪」，是2014年間，被告將日安升油輪油艙改建為夾藏私煙的密艙，2014年到2017年間進出高雄港走私私煙，雄檢檢察官指揮高雄港物警察總隊查獲，向法院聲請扣押日安升油輪獲准，因油輪保管費用過鉅，在偵查中進行變價程序。

雄檢拍賣公告指出，日安升油輪，總噸位1284噸，全長65.66公尺，船寬12公尺。品質，根據鑑價結果，該船貨艙皆已改裝為暗艙。整體船體呈現中度到嚴重不良狀況，加上船齡老舊及原用途已變更應已無營運的市場價值，僅能當廢鐵處理。但實際油輪狀況及能否營運等情況，仍以實際現場狀況為準。該油輪起拍價為200萬元（未含鑑定費用）。

有意願參加競買油輪的民眾可在5月6日上午9點半到10點到高雄港務警察總隊登記觀覽。

橋頭地檢署拍賣BITMAIN比特幣專用挖礦機組S9系列、微星、華碩、技嘉等知名大廠的高階顯示卡及螢幕、網路交換器等產品，共計487件，玩家級的電腦高手快集資揪團來競買。

高雄分署推出市場經典不敗鞋款—馬丁（Dr.Martin）鞋以及NIKE、PUMA、NEW BALANCE、ASICS等知名品牌運動休閒鞋、涼鞋，時尚大方，百搭實穿，數量有280多雙，價格下殺到2折到5折，不用競標，先買先贏；該鞋商共欠稅25萬4千多元。

高雄分署說，其次「SPECTRONIQ」品牌32吋及37吋全新彩色液晶電視，上個月推出秒殺出清，這個月再各補貨5台。

現場還有安全帽、犀利拖、沐浴乳、洗髮乳、洗衣精、洗手乳、香茅防護液等多項日常生活用品，數量不多欲購從速。拍賣會上的常客，汽機車及藝品，更是不能少，此次有6部汽車、2部機車，K金玉墜加黃金項鍊1副、貔貅、木雕、石雕、水晶球等藝品，種類繁多琳琅滿目，有興趣的民眾歡迎前來。

多項生活用品、玉墜 、木雕、石雕等藝品低價出清。圖／行政執行署高雄分署提供
多項生活用品、玉墜 、木雕、石雕等藝品低價出清。圖／行政執行署高雄分署提供
分享
高雄分署推出馬丁鞋、運動休閒鞋、涼鞋，下殺到市價2~5折。圖／行政執行署高雄分署...
高雄分署推出馬丁鞋、運動休閒鞋、涼鞋，下殺到市價2~5折。圖／行政執行署高雄分署提供
分享
橋頭地檢署拍賣比特幣挖礦機組及高階顯卡487件。圖／行政執行署高雄分署提供
橋頭地檢署拍賣比特幣挖礦機組及高階顯卡487件。圖／行政執行署高雄分署提供
分享
高雄地檢署拍賣「油輪」。圖／行政執行署高雄分署提供
高雄地檢署拍賣「油輪」。圖／行政執行署高雄分署提供
分享

高雄港警察拍賣會

相關新聞

張俊宏總府陳情頭暈不適 送醫後確定住院

2019-05-03 18:19

鮪魚：傷害已造成不會撤告 委任律師提交更多證據

2019-05-03 17:16

已婚男偷吃茶藝館女侍產子 稱兒是通姦鐵證拒付扶養費

2019-05-03 17:12

桃院法官承審賄選 反遭被告指「檢審不分」

2019-05-03 15:53

麥當勞感應門「夾住」男子頭部 法院判賠20萬

2019-05-03 15:19

出差買愛心半票卻以全票報公帳 史前館前館長判緩刑

2019-05-03 14:28

績效不合格遭解聘 高院判銀行有理

2019-05-03 14:13

買通台電工程師包庇「卸水偷油」 曾雅妮叔叔被起訴

2019-05-03 14:11

張俊宏送振興醫院救護警方戒備 北檢將解送歸案

2019-05-03 14:01

被結案數壓榨 檢察官怒：我們又不是媽祖！

2019-05-03 13:51

民進黨大老張俊宏總統府「投案」 府：依陳情規定處理

2019-05-03 13:22

民進黨大老張俊宏遭通緝現身 北檢將指揮司法警察逮捕

2019-05-03 12:33

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

台北市二殯槍擊案 幫派槍手等人遭起訴

2019-05-03 12:05

不簽名會很麻煩？基隆看守所科長處理受刑人打架挨告

2019-05-03 12:04

買愛心票以全票核銷 前史前館長張善楠判1年10月

2019-05-03 12:00

蘋果西打總經理「痔瘡恐流血」想交保 高院駁回

2019-05-03 11:56

當街毆打女友 男高職生道歉認錯仍函送法辦

2019-05-03 11:55

台東縣警局前少年隊組長貪汙案 更一審判7年4個月

2019-05-03 11:38

馬英九快被限制出境了？台北地院：再斟酌

2019-05-03 11:38

91歲老翁點蠟燭失火害婦亡 檢依職權不起訴

2019-05-03 11:13

行政執行署宜蘭分署聯合拍賣 有公寓、透天厝

2019-05-03 11:09

想撞死前女友和情敵 路邊機車「礙事」獲減刑

2019-05-03 11:04

談普悠瑪司機前科「獵巫」？谷辣斯挨告獲不起訴

2019-05-03 10:56

司改如何「有感」？後司改時代的三枝箭

2019-05-03 09:38

女胃繞道手術身亡 整形名醫被起訴

2019-05-03 00:58

「難以控制的靈魂」 女有偷竊癖 法官判緩刑

2019-05-03 00:51

附隨組織案首開庭 救國團：黨產會干涉結社及言論自由

2019-05-02 19:38

落選議員提告當選無效敗訴 曾紀嚴：戰場在2審

2019-05-02 15:50

上網訂機票被拒求償敗訴 原因竟是拒絕往來戶

2019-05-02 15:48

製作「空服員告白」控訴遠東航空 3空姐無罪確定

2019-05-02 14:05

洩漏基層稽查行程給業者 板殯館長瀆職判刑

2019-05-02 14:04

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

績效不合格遭解聘 高院判銀行有理

2019-05-03 14:13

民進黨大老張俊宏遭通緝現身 北檢將指揮司法警察逮捕

2019-05-03 12:33

檢調大舉搜索新竹縣府 3公務員涉貪

2019-05-03 09:58

中壢KTV外命案晚間逮兩人 死者疑日前為友出氣今遭伏擊

2019-05-02 21:48

走監獄如灶腳的「將哥」 變送行者為災難亡者修復遺體

2019-05-02 21:21

馬英九快被限制出境了？台北地院：再斟酌

2019-05-03 11:38

影／潑屎尿暴力討債 三光幫要角落網

2019-05-03 15:12

影／黑幫吸中輟生威脅治安 中壢警逮11人滅氣焰

2019-05-03 08:23

館長PO這台「把妹神器」 釣出5、6年級生「79979」密碼

2019-05-03 09:57

白衣白傘女怪異徘徊宜大附近 網友指曾持剪刀追學生

2019-05-02 20:37

319槍擊案唐守義獲假釋 7月可望出獄

2019-05-02 20:16

當街毆打女友 男高職生道歉認錯仍函送法辦

2019-05-03 11:55

天降巨石滾落鐵軌 台鐵柵欄被砸出大洞

2019-05-03 13:10

邀未滿14歲學妹「溫書」 嘿咻3次就疏遠

2019-05-03 00:06

撿到手機發現桌布竟是妙禪 網笑：有加持只破一面

2019-05-03 12:06

民進黨大老張俊宏總統府「投案」 府：依陳情規定處理

2019-05-03 13:22

叔叔壓在她身上 侄女喊「爸爸來了」始得救

2019-05-02 22:08

2男深夜持刀、鋁棒搶劫加油站 員工持滅火器對抗

2019-05-03 08:07

見同居男友赤裸裸壓在小4女兒身上 她竟選擇原諒

2019-05-03 14:13

餵毒給17歲少女致昏迷 男乘機性侵得逞

2019-05-03 09:59

國五石碇路段遊覽車火燒車 24名乘客虛驚一場

2019-05-03 15:24

女胃繞道手術身亡 整形名醫被起訴

2019-05-03 00:58

韓國瑜接連遭恐嚇 網路留言IP來自香港

2019-05-03 02:41

總統選舉前全國大掃黑 松聯幫大老「萬年」被逮

2019-05-03 13:11

影／3歲男童疑遭生父毆打流鼻血、頭部瘀青

2019-05-03 17:11

老夫婦命案 追伊拉克凶嫌 我請求國際刑警紅色通報

2019-05-03 01:01

出差買愛心半票卻以全票報公帳 史前館前館長判緩刑

2019-05-03 14:28

藍白拖爺爺無助搭火車 路人心疼自掏1000元幫助

2019-05-03 14:10

買嘸茗茶攔警車求助 日客改喝警察茶：人情味更濃

2019-05-03 14:10

蘋果西打總經理「痔瘡恐流血」想交保 高院駁回

2019-05-03 11:56

影／頭份溺水男童搶救 恢復生命徵象觀察中

2019-05-03 16:11

疑不滿睡覺被吵醒 狠父竟對兒子施暴

2019-05-03 14:55

殺害老夫婦凶嫌逃回伊拉克？抓人遣返不樂觀

2019-05-02 21:01

買愛心票以全票核銷 前史前館長張善楠判1年10月

2019-05-03 12:00

看完電影滿地都是花生殼 網友：我還遇過有雞骨頭

2019-05-03 13:02

影／選前大掃黑逮治平對象45人 殺警案萬少丞與父落網

2019-05-03 16:47

女童偷開門出去玩回不了家 女警搬零食安撫當保母

2019-05-03 12:09

幫派衝突釀殺機 馬伕被亂刀砍死

2019-05-03 00:24

前車漏油？ 特教學校校車 下坡打滑撞護欄

2019-05-03 00:35

崗山之眼 20歲男子跳橋亡

2019-05-02 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top