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鮪魚：傷害已造成不會撤告 委任律師提交更多證據

2019-05-03 17:16聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

鮪魚徐瑋吟與Nono辜菀允閨蜜倆因偷拍裸照鬧翻，今天下午鮪魚的委任律師前往林口分局提交更多證據，當中關鍵的錄音檔及Line對話紀錄都交給警方，鮪魚並透過委任律師表示，傷害已造成，雙方始終無法達成協調，不會撤告。

鮪魚因全裸三點全露的照片疑被辜菀允偷拍上傳雲端，不惜撕破臉打破閨蜜感情，也要辜菀允負起責任，就是因為照片已經流傳給辜的男性友人，擔心裸照會再度被散播出去。

今天下午2點鮪魚的廖姓委任律師前來林口分局提交更多關鍵證據，當中就有雙方私下協調時的錄音檔，還有辜菀允透過Line向鮪魚坦承有偷傳裸照並道歉的對話紀錄。

但雙方始終沒有達成共識，鮪魚要求辜菀允能提出解決方案，因為流傳裸照的手持設備、雲端帳號資料庫都還在辜菀允手上，但辜不願承諾會處理銷毀這些資料，讓鮪魚擔心如果照片再流傳給第4人恐會在網路上一發不可收拾。

據瞭解，鮪魚近日因裸照外洩風波意志消沈，對外都由經紀人與委任律師代為回應，並表示提告不是要求對方道歉而已，而是要能有效防堵裸照持續被散播，金錢賠償不是重點，因為傷害已經造成。

警方將在近日再請辜菀允前來釐清有關鮪魚提出的新證據，並將這些證據資料一併交由新北檢進行偵辦。

鮪魚因裸照外洩事件意志消沈，全權交由律師處理。圖／聯合報系資料照
鮪魚因裸照外洩事件意志消沈，全權交由律師處理。圖／聯合報系資料照
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裸照偷拍林口

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