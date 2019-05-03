菜販為籌錢走投無路 借高利貸利息竟高達675%

2019-05-03 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



辛苦人賺辛苦錢，險遭高利貸吸血終生！桃園市蘆竹區一名40多歲菜販，平時透過批發蔬菜維生，近年疑似經營不善，連年虧損，走投無路之下，只好跟地下錢莊借錢，沒想到年利率竟高達675%，讓菜販幾乎崩潰，警方循線查獲此案，依刑法重利罪函送桃園地檢署偵辦。

桃園市蘆竹警分局偵查隊昨日查獲，經營地下錢莊的28歲李姓男子，過去有毒品前科，日前從友人口中聽聞私下放款可收取暴力，竟興起經營地下錢莊念頭，甚至還自購數抄機、本票等，「生財工具」一應俱全，並透過網路四處搜集個資電話，以亂槍打鳥方式打電話推銷。

今年4月，剛好該名菜販急需用錢，接到李男推銷電話，不加思索就同意高額借款利率，雙方還約定見面簽立本票，借款新台幣5萬元；沒想到雙方面交、菜販收取款項時，李男竟先行扣除第一期13%利息，即新台幣6500元，於是被害人借款5萬，卻是實拿4萬3500元，並且往後每7天就必需支付一期利息，高利貸年利率高達675%，十分嚇人。

警方透過例行性查訪，發現李姓男子住所有點鈔機、本票簿及已簽名本票，察覺有異，追問下李男才坦承自今年1月起，用亂槍打鳥方式打了4個月、近百通的電話，好不容易才招攬到1名客戶，沒想到第一筆生意才剛做成，就被員警查獲。