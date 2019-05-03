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Gogoro殺手又犯案 這次涉嫌亮刀恐嚇

2019-05-03 16:14聯合報 記者邵心杰╱即時報導

38歲薛姓男子日前涉及台南市區多起Gogoro電動機車把手毀損案，遭警方鎖定函送法辦，未料，他又因對一名女汽車業務有意思，長期跟監被女子父親發現後上前制止，薛竟掀起上衣，亮出插在腰際的料理刀恐嚇，警方成立專案小組偵辦，今天前往高雄住處起出料理刀等證物，薛指認出沒現場畫面，但否認犯案，警方依恐嚇、毀損及竊盜案移送法辦。

台南市警二分局長樂所4月13日晚間9時許，接獲祝姓民眾報案，稱在中華西路與光賢街口散步時，突遭不明人士騎乘機車尾隨，並從旁亮出料理刀意圖恐嚇，受到嚴重驚嚇。警方獲報後，立即組成專案小組著手調查。

經過專案小組連日過濾篩選及蒐集多方證據，發現薛姓男子涉有重嫌。警方調查，薛日前涉嫌轄內多起Gogoro電動機車把手遭毀損、竊盜，遭警方鎖定函送法辦。薛在擔任房仲，看上在公司附近工作的祝姓女汽車業務，因此，時不時的跟監她，出沒在工作場所等地。

警方指出，案發當天，祝女發現薛騎機車出現，父親上前大聲斥喝對方「為何跟蹤女兒？」，薛不爽騎機車跟了上去，竟掀起衣服，亮出插在腰際的料理刀，令祝父女嚇了一大跳，報警處理。

警方昨天持台南地檢署核發拘票，在北區將薛拘提到案，今天再持台南地院核發搜索票，前往薛位在茄萣的住處搜索，當場起獲犯案用的料理刀及3頂疑似騎乘機車犯案時所配戴的安全帽。薛否認犯案，但因相關證物明確，警方依恐嚇、毀損及竊盜案移送法辦。

警方今天前往薛位在茄萣的住處搜索，起獲犯案用的料理刀及3頂疑似騎乘機車犯案時所配...
警方今天前往薛位在茄萣的住處搜索，起獲犯案用的料理刀及3頂疑似騎乘機車犯案時所配戴的安全帽。記者邵心杰／翻攝
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案發當時，薛竟掀起上衣，亮出插在腰際的料理刀，令祝姓父女嚇了一大跳，報警處理。記...
案發當時，薛竟掀起上衣，亮出插在腰際的料理刀，令祝姓父女嚇了一大跳，報警處理。記者邵心杰／翻攝
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