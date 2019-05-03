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麥當勞感應門「夾住」男子頭部 法院判賠20萬

2019-05-03 15:19聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

王姓視障男子2015年到麥當勞石牌店上廁所，離開時頭部遭感應門夾住，他稱因此視力嚴重惡化，還有多項後遺症，一怒告上法院，要求賠償321萬餘元。士林地方法院認為，該店未注意科技設備是否安全，確有疏失，判該店及陳姓店長連帶賠償王男20萬餘元。

王男說，自己是輕度視障人士，與妻子2015年5月28日晚上8時許，從麥當勞石牌店離開，當時電動門開著，妻子先步出後，自己使用手杖想讓電動門繼續開啟，沒想到經過一半，電動門突然關閉，夾到自己左側頭部太陽穴，且電動門還繼續夾，撞擊力道將近3公斤。

事後造成視神經病變，惡化為重度視能障礙，也有腦震盪、暈眩、焦慮症、自律神經失調等症狀，以及內分泌失調，導致皮膚病變，對公共場所超級恐懼，每天靠搭計程車行動，也隨時要妻子照顧，而事發當時正準備進入職場，事故後身體狀況變差，喪失工作能力。

王男主張，麥當勞電動門只有在店外那一側有裝設紅外線，店內室內側及門上方都沒有裝感應器，也沒有加貼警語，或緊急處理危險方法，已違反消費者保護法，使自己受傷，而時任的麥當勞石牌店陳姓店長，負責管理電動門維修、保養部分，卻未善盡責任，應賠償自己醫療費、工作損失、看護費、精神撫慰金等共321萬7478元。

麥當勞石牌店認為，王男及妻子是來「借廁所的！」根本沒有購買餐點，所以沒有違反消費者保護法，且該店也不是感應門經營公司，另外，王男主張的腦震盪、暈眩、焦慮、自律神經失調、皮膚病變等症狀，與診斷證明書開立的「頭部外傷宜靜養一周」差距過大，也沒因果關係，拒絕賠償工作損失、看護費等費用。

負責裝設電動門的廖姓工程師證稱，麥當勞石牌店感應門，可用按壓或紅外線感應2種方式開啟，但在紅外線感應範圍外，無法偵測，才可能夾傷或碰撞消費者。

士林地方法院認為，麥當勞石牌店本應注意店內的科技設備是否合乎安全，但該店電動門紅外線只能偵測一定高度以上的物品或人體，導致王男使用的拐杖未被感應，該店應該在大門上方或室內側門兩旁裝設紅外線，避免行動緩慢者、身障者遭夾傷，另外，不管王男有無購買麥當勞食品，就算只到麥當勞上廁所，也屬於「消費者」。

士院調查，王男早在2014年就因雙眼視神經病變就醫，視力早有萎縮、惡化可能，無法認定王男所稱的「重度視能障礙」是被麥當勞電動門夾傷造成，且2015年5月就因失眠到精神科看診，當時就有焦慮情緒，王男提出種種受傷原因，不能判定是被電動門夾傷造成。

士院認為王男請求賠償的醫藥費、交通費、看護費及工作損失，並無法證明與被電動門夾傷有關，判麥當勞石牌店及陳姓店長，應連帶賠償王男20萬8403元。

王姓視障男子2015年到麥當勞石牌店上廁所，離開時頭部遭感應門「夾住不放」，他稱...
王姓視障男子2015年到麥當勞石牌店上廁所，離開時頭部遭感應門「夾住不放」，他稱因此視力嚴重惡化，還有多項後遺症，一怒告上法院。圖／翻攝自Google地圖
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麥當勞

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