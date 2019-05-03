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月薪10.1萬經理午休睡到自然醒 陽信銀不聘了

月薪10.1萬經理午休睡到自然醒 陽信銀不聘了

2019-05-03 14:13聯合報 記者王宏舜╱即時報導

張姓男子應徵月薪10萬1800元的陽信銀行雙和分行經理，卻缺乏經營能力，員工忙碌之際，他坐在營業廳的椅子上呼呼大睡。陽信銀發現銀行五大指標除存款業務量有增加外，其餘都下跌，要求張提出改善方法、收斂對員工的態度，但張依然故我。陽信銀2017年3月終止僱傭關係，張提確認僱傭關係存在訴訟，士林地院判僱傭契約法律關係仍存在，公司除應付當年3月未給的5萬4千多元薪資，且按月給薪。陽信銀上訴，高等法院改駁回張的所有聲請。

張2016年11月起擔任陽信銀雙和分行副理，翌月升為經理，但隔年3月15日陽信銀以「考核不合格」為由終止雙方僱傭關係。張認為他才受僱4個月，且分行排名是24名中的第16名，不算太壞，公司沒提出考核表，僅以分行存款餘額、淨利不佳認定他不適任，終止不合法。

陽信銀則說，一開始張的職缺就是分行經理，但依公司章程，需經董事會通過，並報主管機關辦理變更登記，因董事會3個月開1次會，因此張先以副理職務簽勞動契約，董事會過後，就完成經理委任。陽信銀指張姓經理利用主管職對下屬貪圖小利，上班時間在辦公室睡覺，或員工辛苦工作際，在營業廳椅子上睡覺，員工反彈。

王姓人資經理證稱，面試時有說明經理人考核指標就是五大指標，半年內做不好隨時會換。高院認為，張也不否認面試時有被告知試用期，勞基法對試用契約或試用期間雖未明文規範，一般事業單位僱用新進員工時，通常只形式審查員工的學經歷，並不能真正瞭解員工專業能力、操守和態度是否適合，雇主試用期間若發現勞工有不適任，可以終止。

張應聘職缺為銀行分行經理，需具備業務推廣和招攬能力，且月薪達10萬元，年薪高達160萬元以上，他投遞履歷時，自稱曾任分行經理、具銀行內控、分行經理執照。王姓人資經理說，這個職缺要有很強的業務招攬能力，依存款、放款、手收、利差、淨利當考核指標，要觀察這樣的能力「兩、三個月就夠了」。

北區督導副總也表示，張到任時是農曆年關前，也是金融業最旺的時間，但他對公司的貢獻度「一片空白」，公司高層非常錯愕。分行員工也表示，張姓經理來了之後績效不彰，「唇亡齒寒」他們都很緊張，但卻沒有看到張有拜訪客戶、或有自己的客戶，反而常常「搞失蹤」，午休睡到自然醒，下屬通常要硬著頭皮去叫他起來。

高院認為，銀行的基本業務是放款、理財，張自稱曾擔任銀行經理，卻又說不知道陽信銀會以五大指標考核，說不過去，試用期契約既附保留終止權，陽信銀終止契約關係合法。也因此，張想討至陽信銀同意他繼續提供勞務前每月10萬1800元的薪水，高院認定無據。

張姓男子應聘陽信商銀雙和分行經理，4個月貢獻度「一片空白」，陽信銀終止僱傭關係，...
張姓男子應聘陽信商銀雙和分行經理，4個月貢獻度「一片空白」，陽信銀終止僱傭關係，張提確認僱傭關係存在訴訟，高等法院認定終止有理。圖／陽信銀行提供
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