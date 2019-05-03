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月薪10.1萬經理午休睡到自然醒 陽信銀不聘了

買通台電工程師包庇「卸水偷油」 曾雅妮叔叔被起訴

2019-05-03 14:11聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

桃園永有全貨運公司承攬台電內部運油作業，涉嫌以每月20萬對價，行賄台電吳姓工程師手寫不實過磅單據，放水「永有全」油罐車裝水進場，以利「卸水偷油」暗度高級柴油，再行變賣牟利。「永有全」四個月間侵占26萬1533公升大量柴油，不法所得高達555萬8094元，橋頭地檢署偵結，認定曾男、吳姓工程師等涉犯貪汙治罪條例，依法起訴相關負責人等共7人。

據悉，「永有全」位於桃園龜山，楊女掛名負責人，曾男雖無掛職務，卻也有共同經營；台電吳姓工程師則是燃料組機械工程師，主辦燃料業務。

廉、檢追查，「永有全」以138萬餘元標得「2018年高級柴油轉運興達發電廠工作」採購案，依約得將台電通宵廠柴油運至高雄興達發電廠，將供給發電機組發動使用。然而，「永有全」卻利用勞務契約之便，指示盧姓、李姓司機，在油罐車內部暗倉裝滿水，假造空車重量，再至台電通宵廠裝載柴油，轉運往興達發電廠過磅「假意」卸油，將暗倉水卸下再將柴油導入暗倉。

由於離場過磅時，暗倉內的水重已完全轉換為柴油重量，導致台電人員未發現磅重異常，簽收放行。據橋頭地檢署掌握，「永有全」油罐車將侵占的高級柴油運返龜山廠區儲放，據為己有。

「永有全」卸水偷油情節自去年5月14日被台電吳姓工程師發現，曾男等人為了掩蔽不法情事，當場打算以1萬5千元收買吳男，要他不要舉報，但吳男沒妥協；事後，曾男等又怕東窗事發，再約吳男到台南高鐵站商談，面交10萬元現金行賄，雙方隨後約定，以每月20萬對價關係，行賄收買吳男包庇。

吳男從去年7月5日開始配合「永有全」暗渡陳倉，以手寫方式登載不實過磅結果，掩護不法油罐車暗自載運高級柴油離廠。

橋頭地檢署偵查，楊女、曾男共行賄91萬5千元，要吳男配合不法侵占情事；吳男已收受70萬元賄款，最後一筆款項因案情曝光，還沒來得及提領，仍留存郵局戶頭。至於「永有全」，則已辦理6次查驗付款，收取75萬9672元契約款項。

曾男到案坦承利用承攬採購機會侵占高級柴油，藉「水比油重」原理，將高級柴油多留一些在油罐車暗倉，再運回自家公司廠區卸油；吳男也坦承，去年5月間發現「永有全」疑似卸水裝油，隨後該公司人員交付一疊現鈔，表明希望他幫忙「看前看後」，他也收下賄款等情事。

橋頭地檢署偵結，認定「永有全」曾男、楊女、司機等6人共犯業務侵占、違背職務行賄、行使業務上登載不實文書罪嫌，且有犯意聯絡、行為分擔，論以共同正犯。吳男則涉犯違背職務收受賄賂、業務上登載不實文書罪嫌，全案提請公訴，且多次犯行犯意不同，行為有異，請求予分論併罰。

永有全公司涉嫌趁替台電公司運送柴油，勾結工程師偷油變賣。記者林伯驊／翻攝
永有全公司涉嫌趁替台電公司運送柴油，勾結工程師偷油變賣。記者林伯驊／翻攝
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台電賄款

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