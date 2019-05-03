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司改如何「有感」？後司改時代的三枝箭

民進黨大老張俊宏遭通緝現身府「投案」 身體不適送急診

張俊宏送振興醫院救護警方戒備 北檢將解送歸案

2019-05-03 14:01中央社 台北3日電

民進黨創黨元老張俊宏二度遭通緝。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
民進黨創黨元老張俊宏二度遭通緝。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
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判刑定讞卻未到案遭通緝的前立法委員張俊宏今天現身總統府，目前在振興醫院急診等待檢查，警方現場戒備；台灣台北地方檢察署表示，將指揮司法警察解送張俊宏歸案。

張俊宏涉嫌與前女友林慧珍等人以購買房地、投資銀行等方式掏空全民電通資產。法院判決應執行3年8月徒刑確定，但張俊宏逃亡超過9個月遭通緝，民國104年1月才投案入監，105年12月獲准假釋。

張俊宏另被控在全民電通董事長任內投資怡鴻等公司，造成全民電通損失，最高法院106年3月以違反證券交易法等罪判處2年徒刑定讞。

北檢聲請定應執行刑，台灣高等法院裁定張俊宏連同前案，共應執行5年7月徒刑。

北檢去年初兩次通知張俊宏到案執行，張俊宏都沒現身，還向高院對檢察官的執行命令聲明異議，但遭高院駁回。張俊宏經傳拘未到，北檢去年3月23日發布通緝。

張俊宏約上午11時在前民主進步黨主席許信良與律師張靜等陪同下聲稱到總統府投案，但總統府沒人接見，張俊宏之後身體不適，約中午12時由救護車送到振興醫院救護；總統府表示，總統府非司法案件投案或審理機關，對司法案件沒有評論。

振興醫院下午1時證實，張俊宏剛剛抵達急診，目前正等待醫師看診及檢查，現場有多名警員戒備，等待看診及檢驗結果，但不便多談病情等細節。

北檢表示，將指揮司法警察機關密切注意，如果經醫師評估無危害生命之虞，將由司法警察解送到北檢歸案。

張俊宏27年生，曾因美麗島事件入獄、歷任國民大會代表與立委等，也曾任民進黨秘書長，但已退黨。

總統府通緝

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