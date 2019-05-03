親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
外籍女婿殺人案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

司改如何「有感」？後司改時代的三枝箭

民進黨大老張俊宏遭通緝現身府「投案」 身體不適送急診

民進黨大老張俊宏遭通緝現身 北檢將指揮司法警察逮捕

2019-05-03 12:33聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

民進黨創黨元老張俊宏二度遭通緝。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
民進黨創黨元老張俊宏二度遭通緝。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
分享

民進黨創黨元老張俊宏，因涉全民電通等案遭判刑3年8月確定，2014年發監前夕人間蒸發遭通緝，逃亡300天後投案入監。2017年初假釋出獄，最高法院再判刑2年定讞，他卻未報到發監遭二度通緝。他今赴總統府陳情，而台北地檢署將指揮司法警察進行逮捕，再轉往執行科發監。

據了解，張俊宏是通緝犯，北檢將指揮司法警察進行逮捕程序，再轉往執行科報到發監。

82歲的張俊宏曾任民進黨代主席、立委。他與林慧珍婚外情長達25年，後因2人鬧翻扯出全民電通弊案。

2014年，張因涉全民電通等案，被判刑3年8月，須入監服刑。同年4月1日，北檢傳喚張入監，但張在發監前夕人間蒸發。檢方除通緝張外，調查局也將張列名追緝海外要犯。

張逃亡300天後，2015年1月26日投案入監，2016年12月張獲假釋，去年1月出獄；2017年3月，最高法院再依違反證交法等罪判張有期徒刑2年，合併執行5年7月，張必須再入監服刑。

不過，去年1月23日、2月23日，北檢2度傳喚張報到發監，張均未現身執行科。北檢開立拘票拘提未果，接著發布通緝。張俊宏今突然赴總統府，找上秘書長陳菊陳情，還委任律師團表示要求公開審判，並且採用人民審判制。

張俊宏到總統府投案 身體不適送急診

【中央社／台北3日電】

前立委張俊宏因案遭通緝今天聲稱到總統府投案，但因身體不適由救護車送至振興醫院救護。總統府表示，總統府非司法案件投案機關也非審理機關，對司法案件沒有評論。

張俊宏上午約11時在總統府資政許信良與律師張靜等人陪同下聲稱到總統府投案，約中午12時由救護車送離開總統府到振興醫院。

陪同張俊宏等人到總統府的律師張靜會後受訪表示，張俊宏到總統府的主要訴求是希望用最後的生命，讓總統蔡英文知道台灣的司法到了非改革不可的地步。

張靜說，張俊宏罹患腦癌、心臟病等慢性疾病，認為自己時日不多，希望用死諫喚醒社會對司法改革關注，一生奮鬥讓行政、立法部門已達到民主化，只有司法鐵板一塊，「他（張俊宏）很後悔，這也是他對台灣人民的責任」。

他進一步表示，到總統府沒有人接見，因張俊宏的健康狀況出問題，總統府趕快叫救護車將張俊宏送到振興醫院急救，後續將由中正一分局通知檢察官，立刻到振興醫院發監執行，並評估能不能戒護就醫。

總統府發言人張惇涵表示，總統府依照陳情相關作業規定處理，張俊宏先生也已經離開總統府。總統府既非司法案件的投案機關，也非審理機關，對於司法案件沒有評論。

張俊宏因全民電通其他案件，遭判應執行3年8月確定，他逃亡逾9個月遭通緝，民國104年1月才投案入監，105年12月獲准假釋。

最高法院去年3月針對張俊宏另涉不利益交易等罪，判處2年徒刑定讞。北檢聲請定應執行刑，台灣高等法院裁定張俊宏連同前案，共應執行5年7月徒刑。

北檢通知張俊宏到案執行，張俊宏都沒有現身，還向高院對檢察官的執行命令聲明異議，但遭高院駁回。由於張俊宏經傳拘都未到案，北檢去年3月發布通緝。

通緝電通警察

相關新聞

民進黨大老張俊宏總統府「投案」 府：依陳情規定處理

2019-05-03 13:22

馬英九快被限制出境了？台北地院：再斟酌

2019-05-03 11:38

月薪10.1萬經理午休睡到自然醒 陽信銀不聘了

2019-05-03 14:13

見同居男友赤裸裸壓在小4女兒身上 她竟選擇原諒

2019-05-03 14:13

買通台電工程師包庇「卸水偷油」 曾雅妮叔叔被起訴

2019-05-03 14:11

買不到名茶攔警車求助改喝警察茶 郵輪客：人情味更濃

2019-05-03 14:10

張俊宏送振興醫院救護警方戒備 北檢將解送歸案

2019-05-03 14:01

被結案數壓榨 檢察官怒：我們又不是媽祖！

2019-05-03 13:51

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

台北市二殯槍擊案 幫派槍手等人遭起訴

2019-05-03 12:05

不簽名會很麻煩？基隆看守所科長處理受刑人打架挨告

2019-05-03 12:04

買愛心票以全票核銷 前史前館長張善楠判1年10月

2019-05-03 12:00

蘋果西打總經理「痔瘡恐流血」想交保 高院駁回

2019-05-03 11:56

當街毆打女友 男高職生道歉認錯仍函送法辦

2019-05-03 11:55

台東縣警局前少年隊組長貪汙案 更一審判7年4個月

2019-05-03 11:38

91歲老翁點蠟燭失火害婦亡 檢依職權不起訴

2019-05-03 11:13

行政執行署宜蘭分署聯合拍賣 有公寓、透天厝

2019-05-03 11:09

想撞死前女友和情敵 路邊機車「礙事」獲減刑

2019-05-03 11:04

談普悠瑪司機前科「獵巫」？谷辣斯挨告獲不起訴

2019-05-03 10:56

司改如何「有感」？後司改時代的三枝箭

2019-05-03 09:38

女胃繞道手術身亡 整形名醫被起訴

2019-05-03 00:58

「難以控制的靈魂」 女有偷竊癖 法官判緩刑

2019-05-03 00:51

附隨組織案首開庭 救國團：黨產會干涉結社及言論自由

2019-05-02 19:38

落選議員提告當選無效敗訴 曾紀嚴：戰場在2審

2019-05-02 15:50

上網訂機票被拒求償敗訴 原因竟是拒絕往來戶

2019-05-02 15:48

製作「空服員告白」控訴遠東航空 3空姐無罪確定

2019-05-02 14:05

洩漏基層稽查行程給業者 板殯館長瀆職判刑

2019-05-02 14:04

拍影片控訴遠航挨告 3前空服員無罪定讞

2019-05-02 13:16

體壇黑幕！詐領國際賽補助款 冰球協會正副祕書長遭訴

2019-05-02 12:14

想自殺怕寂寞殺男童作伴 他另性侵猥褻少年再判18年9月

2019-05-02 12:08

鳳林總統西瓜採收 警分局長宣誓「宵小勿近」

2019-05-02 12:08

新生護專學生疑被霸凌輕生 家長控訴校方漠視要求道歉

2019-05-02 11:40

議員選戰招待旅遊？曾紀嚴告童子瑋當選無效 法官駁回

2019-05-02 11:32

掉上萬現金急到派出所認領 狡猾男搶先一步詐領

2019-05-02 11:26

女動胃繞道手術身亡 整形名醫丁立文遭起訴

2019-05-02 11:23

影／遊戲主題餐廳二度被抄 黑絲襪女荷官變黑衣黑長褲

2019-05-02 10:42

巨嬰警察？拒檢咬警無罪 警依法執法了嗎？

2019-05-02 09:47

傻眼！一天接19張罰單 原來是被檢舉

2019-05-02 09:31

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47
看更多

熱門文章

開車門害IBM員工手指骨折 運將、女乘客要賠近750萬元

2019-05-02 15:04

影／警分局長調職被「放炮」歡送 竹崎鄉長：不厚道

2019-05-02 14:26

男子中刀倒臥中壢KTV外送醫不治 警追緝涉案歹徒

2019-05-02 14:36

檢調大舉搜索新竹縣府 3公務員涉貪

2019-05-03 09:58

民進黨大老張俊宏遭通緝現身 北檢將指揮司法警察逮捕

2019-05-03 12:33

士林雙屍／伊拉克女婿抱兒視訊26分鐘 小孩全程哭鬧

2019-05-02 17:02

畫面曝光！伊拉克女婿涉殺岳父母 抱子拖行李離開

2019-05-02 17:24

中壢KTV外命案晚間逮兩人 死者疑日前為友出氣今遭伏擊

2019-05-02 21:48

鎢鋼「魔戒」困手指 大型臂力剪解圍

2019-05-02 17:02

走監獄如灶腳的「將哥」 變送行者為災難亡者修復遺體

2019-05-02 21:21

馬英九快被限制出境了？台北地院：再斟酌

2019-05-03 11:38

影／黑幫吸中輟生威脅治安 中壢警逮11人滅氣焰

2019-05-03 08:23

搭小黃驚醒！妙齡女險被性侵 噁司機鑽後座解內衣搓胸

2019-05-02 15:29

新莊學生巴士撞山壁漏油 8人受傷搶救中

2019-05-02 16:34

館長PO這台「把妹神器」 釣出5、6年級生「79979」密碼

2019-05-03 09:57

319槍擊案唐守義獲假釋 7月可望出獄

2019-05-02 20:16

白衣白傘女怪異徘徊宜大附近 網友指曾持剪刀追學生

2019-05-02 20:37

邀未滿14歲學妹「溫書」 嘿咻3次就疏遠

2019-05-03 00:06

上網訂機票被拒求償敗訴 原因竟是拒絕往來戶

2019-05-02 15:48

叔叔壓在她身上 侄女喊「爸爸來了」始得救

2019-05-02 22:08

特教學校校車自撞護欄8人送醫 警：巴士撞擊反彈回中線

2019-05-02 16:55

2男深夜持刀、鋁棒搶劫加油站 員工持滅火器對抗

2019-05-03 08:07

女胃繞道手術身亡 整形名醫被起訴

2019-05-03 00:58

韓國瑜接連遭恐嚇 網路留言IP來自香港

2019-05-03 02:41

餵毒給17歲少女致昏迷 男乘機性侵得逞

2019-05-03 09:59

外役監沒了！前營建署長葉世文將調回普通監獄

2019-05-02 15:38

老夫婦命案 追伊拉克凶嫌 我請求國際刑警紅色通報

2019-05-03 01:01

撿到手機發現桌布竟是妙禪 網笑：有加持只破一面

2019-05-03 12:06

老夫婦雙屍命案 伊拉克犯嫌傳潛逃杜拜

2019-05-02 16:34

殺害老夫婦凶嫌逃回伊拉克？抓人遣返不樂觀

2019-05-02 21:01

天降巨石滾落鐵軌 台鐵柵欄被砸出大洞

2019-05-03 13:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top