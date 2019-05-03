民進黨大老張俊宏遭通緝現身 北檢將指揮司法警察逮捕

2019-05-03 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



民進黨創黨元老張俊宏二度遭通緝。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook

民進黨創黨元老張俊宏，因涉全民電通等案遭判刑3年8月確定，2014年發監前夕人間蒸發遭通緝，逃亡300天後投案入監。2017年初假釋出獄，最高法院再判刑2年定讞，他卻未報到發監遭二度通緝。他今赴總統府陳情，而台北地檢署將指揮司法警察進行逮捕，再轉往執行科發監。

據了解，張俊宏是通緝犯，北檢將指揮司法警察進行逮捕程序，再轉往執行科報到發監。

82歲的張俊宏曾任民進黨代主席、立委。他與林慧珍婚外情長達25年，後因2人鬧翻扯出全民電通弊案。

2014年，張因涉全民電通等案，被判刑3年8月，須入監服刑。同年4月1日，北檢傳喚張入監，但張在發監前夕人間蒸發。檢方除通緝張外，調查局也將張列名追緝海外要犯。

張逃亡300天後，2015年1月26日投案入監，2016年12月張獲假釋，去年1月出獄；2017年3月，最高法院再依違反證交法等罪判張有期徒刑2年，合併執行5年7月，張必須再入監服刑。

不過，去年1月23日、2月23日，北檢2度傳喚張報到發監，張均未現身執行科。北檢開立拘票拘提未果，接著發布通緝。張俊宏今突然赴總統府，找上秘書長陳菊陳情，還委任律師團表示要求公開審判，並且採用人民審判制。

張俊宏到總統府投案 身體不適送急診

【中央社／台北3日電】

前立委張俊宏因案遭通緝今天聲稱到總統府投案，但因身體不適由救護車送至振興醫院救護。總統府表示，總統府非司法案件投案機關也非審理機關，對司法案件沒有評論。

張俊宏上午約11時在總統府資政許信良與律師張靜等人陪同下聲稱到總統府投案，約中午12時由救護車送離開總統府到振興醫院。

陪同張俊宏等人到總統府的律師張靜會後受訪表示，張俊宏到總統府的主要訴求是希望用最後的生命，讓總統蔡英文知道台灣的司法到了非改革不可的地步。

張靜說，張俊宏罹患腦癌、心臟病等慢性疾病，認為自己時日不多，希望用死諫喚醒社會對司法改革關注，一生奮鬥讓行政、立法部門已達到民主化，只有司法鐵板一塊，「他（張俊宏）很後悔，這也是他對台灣人民的責任」。

他進一步表示，到總統府沒有人接見，因張俊宏的健康狀況出問題，總統府趕快叫救護車將張俊宏送到振興醫院急救，後續將由中正一分局通知檢察官，立刻到振興醫院發監執行，並評估能不能戒護就醫。

總統府發言人張惇涵表示，總統府依照陳情相關作業規定處理，張俊宏先生也已經離開總統府。總統府既非司法案件的投案機關，也非審理機關，對於司法案件沒有評論。

張俊宏因全民電通其他案件，遭判應執行3年8月確定，他逃亡逾9個月遭通緝，民國104年1月才投案入監，105年12月獲准假釋。

最高法院去年3月針對張俊宏另涉不利益交易等罪，判處2年徒刑定讞。北檢聲請定應執行刑，台灣高等法院裁定張俊宏連同前案，共應執行5年7月徒刑。

北檢通知張俊宏到案執行，張俊宏都沒有現身，還向高院對檢察官的執行命令聲明異議，但遭高院駁回。由於張俊宏經傳拘都未到案，北檢去年3月發布通緝。