賣蘋果西打的女總「痔瘡恐流血」想交保 高院駁回

2019-05-03 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



生產「蘋果西打」的大飲爆發掏空疑雲，重大訊息說明會仍交代不清原因，新北地檢署調查後聲請羈押禁見總經理孫幼英，新北地院4月13日裁准。孫幼英提抗告，指自己已年邁「不適合待監所」，且遭羈押可能導致末梢神經障礙而截肢，痔瘡沒吃藥可能下半身流血不止，高院認為監所內有醫療設備可以讓她使用，不構成排除羈押的理由，今裁定抗告駁回。

高院認為，孫幼英涉犯證券交易法直接使公司為不利益且不合營業常規之交易，致公司遭受重大損害、意圖為自己或第三人之利益，為違背其職務之行為致公司遭受損害等罪嫌，依卷證資料來看，犯罪嫌疑重大。

孫幼英遭羈押後，大飲公司隨即公開資訊觀測站發布重大訊息更換董事長和總經理，這與孫幼英在本案所涉相關罪嫌而遭羈押，屬兩回事，抗告意旨稱原審裁定違反刑事訴訟法、大法官解釋，高院認無可採。

孫幼英涉及的不合營業常規的三筆土地交易，犯罪所得金額逾1億元，是最輕本刑5年以上的重罪，她逃匿、規避審判程序進行及刑罰執行的可能性很高，高院認為有逃亡之虞。孫幼英又說曾在美國居住許久，熟悉美國環境，還有美國居留權，這也顯示她具逃亡資力與能力。

孫幼英自稱從香港回台，就沒有逃亡的意思，且配合偵查機關接受調查，無逃亡意圖，她定居台灣多年，沒在國外置產，加上親友也都住在台灣，不可能逃往國外。

高院指出，檢警連獲孫幼英時，她原本說會到案說明，事後卻失聯，還說「我在飛機上所以關機」，卻提不出護照等證據佐證，難認她有坦然受審意願。另外，許多證人受雇於孫幼英經營的大飲公司或國信公司等，她對證人有高度影響力，有勾串共犯、證人可能。