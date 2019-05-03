當街毆打女友 男高職生道歉認錯仍函送法辦

2019-05-03 11:55 中央社 苗栗縣3日電



苗栗某所高職的一對學生情侶，因感情問題爭吵，男生毆打女生，引來警方關切；男生今天透過臉書道歉，警方仍依少年事件處理法函送苗栗少年法庭審理，並協助女方申請保護令。

校方指出，這起女同學遭毆打事件，發生在2日下午5時許，學校下課後，男同學和女同學返家途中，2人因同儕相處及感情問題發生爭執，男同學認為自己都被當成「壞人」，加上女同學已經高三，可能面臨畢業必須分離，引爆衝突。

男同學一氣之下，用力把女同學推撞牆邊，不斷大聲叫罵，動手打了女同學好幾巴掌，甚至把她推倒在地、拉起後又推她撞牆；附近居民指出，當時有人上前勸阻，男同學一副想要打架的模樣，反而是女同學擋在中間哭著向民眾鞠躬道歉。

附近居民拍下男同學毆打女同學的過程，轉貼到「爆廢公社」、「爆料公社」、「靠北苗栗」等臉書社團，引來網友一片撻伐，有人建議女同學「分手比較好」、也有人揪團想要教訓男同學。

男同學發現闖下大禍，透過臉書發文道歉表示，「因自己的情緒管理，做了一個很不明智的舉動」，對不起女同學，真的不是故意要毆打對方，未來將更加注意行為舉止，「希望能得到大家原諒」。

校方指出，當時附近居民報案，警方也到現場關切，把2人帶回派出所偵訊，儘管女同學表示願意原諒男同學，但因男同學「動手」事證明確，仍依少年事件處理法函送苗栗少年法庭審理，並協助女方申請保護令。

校方表示，為了讓男女同學沉澱一下心情，2人今天都請假未到校，只請雙方家長到學校協談，後續將依校規進行懲處，並啟動輔導機制，避免類似意外再度發生。