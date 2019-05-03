台東縣警局前少年隊組長貪汙案 更一審判7年4個月

2019-05-03 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東縣警察局前少年警察隊陳姓組長，被控99年至101年間辦理警局「暑假青春專案」、「菸害稽查取締工作」採購案時，涉嫌要求廠商開立不實發票詐取財物案，案經一審、二審判除有罪，被告與檢方同時上訴，最高法院發回更審。花蓮高分院更一審判處陳姓組長7年4個月徒刑，褫奪公權4年。全案仍可上訴。

判決書指出，陳姓組長辦理99至101年間該局「暑假青春專案」、「菸害稽查取締工作」採購案時，不知依循正辦，竟於職務上承辦各該活動採購案，要求廠商出具不實估價單及統一發票或免用統一發票收據，詐取金額從1千元至4萬4千元不等，且詐領以遂次數4次、未遂1次，因而遭人檢舉。

案經檢察官起訴後，103年台東地方法院一審判處有期徒刑7年6月，禠奪公權4年，被告與檢方不服上訴；105年花蓮高分院從原貪汙罪，改為變更起訴較輕的偽造文書罪改判2年8個月， 被告與檢方仍不服上訴最高法院；106年最高院將原判決撤銷，發回花蓮高分院。

更一審審理時，陳辯稱他向廠商收取的金錢，並未中飽私囊，為求辦好活動而挖東補西、東挪西湊，將取得的金錢先後都用在其他活動臨時增加及不得核銷項目上，他雖用不當方法籌措款項，但沒有貪污的意圖。但法官認為陳知道遭受檢舉後，分別向廠商業者聯絡，要求對他有利的陳述，且犯後仍否認犯行，難認有悔改之意，依貪污治罪條例7年4個月徒刑，褫奪公權4年。