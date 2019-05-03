男子網搜身分證資料租車 失聯9天被尋獲

2019-05-03 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民賴姓男子在網路上搜得王男的國民身分證、汽車駕駛執照照片後，去年7月2日填載王男的資料，向和運租車公司涉嫌以王男的名義租車，僅繳第1次租賃費用504元，即失聯未依時還車，直至7月10日在益民商圈停車場尋獲該車，台中地檢署今天依詐欺、偽造文書罪嫌將他起訴。

23歲賴男供稱上網搜得王男的證件照片，以王男的名義使用iRent向和運公司租用自用小客車，逾時不歸還，最後將車輛棄置在益民商圈；被害人王男證稱個人證件曾經遺失，並未向和運公司租車，是遭賴男冒用身分。

起訴書指出，賴男欲租用車輛，明知他無資力支付多日租車費用，在網路上搜尋得王男的國民身分證及汽車駕駛執照照片後，去年7月2日中午，以網路iRent自動租車系統APP，填載王男的個人資料，並上傳身分證及駕照照片，向和運租車公司高雄分公司申請以王男的名義成為會員，再以王男名義租車。

同日中午，賴男在台中市北區取車，並在iRent汽車出租單偽簽王男的署押，賴男先以悠遊卡支付第1次租賃費用504元，租期至同日下午3時45分止。

賴男取得車輛後，並未依時間歸還，再偽造以iRent向和運公司申請延長至當日晚間23時45分，但仍未依時還車，經和運人員與賴聯絡後，賴偽稱會完成展延手續，隨即失聯，和運公司人員於同月10日下午，始在台中市北區益民商圈停車場尋獲該車，賴得詐得自7月2日下午至7月10日下午的車輛使用利益。