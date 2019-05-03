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行政執行署宜蘭分署聯合拍賣 有公寓、透天厝

2019-05-03 11:09聯合報 記者羅建旺╱即時報導

法務部行政執行署宜蘭分署民國5月份123聯合拍賣，本（5）月7日下午3點舉行，拍賣品公寓也有透天厝。

法務部行政執行署宜蘭分署指出，不動產拍賣標有46筆土地及建物，有位在宜蘭縣羅東鎮維揚路的4樓公寓、蘇澳鎮中興一巷的3樓透天厝，2件拍賣標的均為「點交」，且已分別進行到特別變賣程序後，經移送機關申請的減價拍賣及3拍，價格堪稱實惠。

宜蘭分署表示，除了價格優惠以外，購買後還可以向宜蘭分署申請點交，也就是解除義務人或第三人的占有，將該不動產歸買受人占有，買受人可以減少訟累，迅速取得標的占有。

宜蘭分署表示，在動產部分，在宜蘭分署拍賣木製迷你屏風、鐘乳石等擺飾，如有需要辦公用品的民眾，在宜蘭縣五結鄉中正西路拍賣場，有6支滅火器、2張辦公桌、1座鐵櫃、1座玻璃鐵櫃、1座飲水機、散漿機及脫水機等製紙大型機械設備。

宜蘭分署表示，為了讓對法拍標的感興趣的民眾瞭解法拍程序，6月4日下午1點30分在宜蘭分署2樓第一會議室舉行「法拍123-如何買法拍不動產、動產」宣導課程，行政執行官會免費與民眾分享什麼是法拍、法拍標的哪裡買、怎麼買、應注意事項、如何撰寫投標單等。

宜蘭分署表示，當天並配合宜蘭分署6月份「123聯合拍賣日」現身說法，希望藉由深入淺出的解說以及現場實際觀摩動產及不動產拍賣情形，在理論與實務應證下，減少民眾對法拍標的入門障礙。

分署會議室空間有限，參加名額僅有40名，報名額滿即截止，課程免費，參加者還有機會獲得限量「法槌小鉛筆」及「拍寶玩偶」，有意參加的民眾5月8日起在宜蘭分署網站的電子佈告欄報名，額滿為止。

拍賣所有拍賣資訊可至法務部行政執行署全球資訊網宜蘭分署全球資訊網查詢。

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