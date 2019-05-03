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想撞死前女友和情敵 路邊機車「礙事」獲減刑

2019-05-03 11:04聯合報 記者王宏舜╱即時報導

男子連奕昭不滿楊姓前女友另結新歡，邀高姓友人「幫忙」教訓，連開著轎車在楊女住處外等候，見李姓情敵現身，踩油門衝撞兩人；因路邊停有數台機車，撞擊力道減緩，楊女和李姓男友逃過死劫。新北地院依殺人未遂罪判連6年2月徒刑，另依強制罪判6月得易科罰金之刑；高等法院更一審2月間駁回上訴，最高法院維持更一審判決定讞。

連奕昭2015年12月21日下午，先和高姓友人到樹林後火車站附近租轎車，再到五金行買扳手，晚間11點多，兩人到楊女家外頭等候。隔天凌晨0點多，李姓男子騎機車載楊女回家，連看到這一幕妒火中燒，駕車衝撞，李兩隻手挫傷、前胸鈍傷，楊女身上也多處挫傷。

連、高兩人下車，想將楊女和李拉上轎車，楊女大喊「救命」，楊母聽到女兒呼救聲下樓查看，她趕緊拉住女兒，連與高悻悻離去。

新北地院依殺人未遂、強制罪處斷，但連上訴，高院上訴審撤銷殺人未遂罪部分，改依重傷未遂罪判他4年徒刑；檢方上訴，最高法院認為兩被害人被撞後，身體往前衝出，安全帽也飛了出去，高院未說明為何連奕昭沒殺人故意，撤銷、發回高院更審。

連奕昭辯稱，當時看到前女友和李姓男子親暱，情急之下想迴轉、停在李的機車前，卻因「不熟車況」沒抓好迴轉角度，才不慎撞到他們。連否認想殺人，稱當時的車速僅3、40公里，不是高速撞擊，否則兩人應被甩到更遠的地方。

但高院更一審認為轎車右前側車體明顯凹陷，顯然是高速衝撞，且連在撞人後也沒有任何救護動作，楊姓女子在車隙間掙扎逾20秒，認定連有殺人之意。

連奕昭在警詢時表示「當時看到兩人要進社區，怕他們跑走，所以踩油門往他們身上撞上去，我當時很氣憤」，事後卻改口「對車況不熟，迴轉角度沒抓好」，合議庭認為是卸責之詞。

更一審認為，連奕昭因感情問題就開車衝撞前女友和情敵，幸虧路邊的機車減緩撞擊力道，兩被害人才死裡逃生，屬障礙未遂，依刑法規定減刑，殺人未遂部分判6年2月徒刑合理，駁回上訴。最高法院認為更一審認事用法無違誤，駁回上訴定讞。

男子連奕昭不甘楊姓前女友另結李姓新歡，駕車衝撞兩人，幸虧路旁機車減緩撞擊力道，兩...
男子連奕昭不甘楊姓前女友另結李姓新歡，駕車衝撞兩人，幸虧路旁機車減緩撞擊力道，兩人死裡逃生。連被依殺人未遂罪判刑6年2月定讞，強制罪部分遭處6月得易科罰金之刑。記者王宏舜／攝影
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殺人

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