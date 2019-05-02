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附隨組織案首開庭 救國團：黨產會干涉結社及言論自由

2019-05-02 19:38聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

黨產會認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，總計56.1億元資產遭禁止處分，救國團不服提撤銷訴訟，台北高等行政法院今下午首度開庭，救國團律師團認為條例違反法官保留及比例原則，並干涉結社及言論自由，聲請法官停止訴訟並釋憲，而法官梁哲瑋改訂6月27日下午續行審理。

救國團不服被認定為附隨組織，其遍及各地的組織除必要支出外，未得同意不得動支，且必須依規定申報財產，再由黨產會確認虛實。救國團不服向法院聲請在本案訴訟判決確定前停止執行。

救國團指出，組織龐大，連同派遣人員在內，有員工近1200人，相關營運體系還包括62家才藝補習班，13家國民運動中心，以及15家青年活動中心，相關機構聘請老師4000餘人、一年有近60萬人次的上課學員，救國團遭到「監管」，影響層面極為廣大。

最高行認為，救國團被認定為附隨組織，不當然發生確認現有財產即屬黨產條例所稱的「不當取得財產」的法律效果，尚須符合條例第5條第1項要件，才會被推定為不當取得財產，且原處分一旦經判決違法而撤銷確定後，其確認效力即消滅，因此並沒急迫性及不能回復情形，裁定駁回確定。

台北高等行政法院今下午針對本案訴訟，首度進行準備程序。救國團律師團主張，中投、欣裕台兩公司案與婦聯會案，都是被認定為國民黨附隨組織，北高行審理期間，均以黨產條例違憲情狀明顯，裁定停止訴訟程序聲請釋憲。救國團案適用相同法條，法官應依據合憲法律獨立審判的憲法誡命，有必要裁定停審、聲請釋憲。

救國團表示，其性質為公益性社團法人，相較「公司」或「政治團體」，明顯不同，公益性較高，對於因附隨組織處分致影響公益事務辦理，實不應予排除在釋憲行列之外。

律師團認為，依據德國公法學者Christian Starck教授（司法院長許宗力的指導教授）見解，因東德與台灣民主發展歷程具有明顯差異，實不允許立法上任意打著轉型正義名號，無差別繼受東德處理不當黨產法制，黨產法應不適用於救國團。

黨產會反駁，法官是獨立審判，聲請釋憲與否涉及庭上有無該案抵觸憲法的確信，另案對法官並無影響。黨產條例並沒無差別繼受，德國是將政黨財產交由信託，再由政黨舉證哪些財產符合法治國，才能取回，但我國是「推定」為不當取得，財產還在政黨手中，兩者立法強度不同。

救國團黨產釋憲
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