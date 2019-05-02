政院保護吹哨者 集體貪污檢舉人可再任公職

2019-05-02 19:09 中央社 台北2日電



行政院會今天通過揭弊者保護法草案，法界人士今天說，戴姓技士因檢舉任職的家畜所集體貪污，卻最快失去公職，若揭弊者保護法施行，像技士情形者，可依法申請再任公職。

以新竹家畜所集體貪污案為例，一名戴姓技士勇敢檢舉自家多人核銷不實發票，詐取金錢用於之後餐敘，因共犯關係，戴男一審被判有罪但免刑，後續他與檢方未上訴而定讞；戴男因「公務人員任用法」失去公職身分，日前他已聲請大法官釋憲救濟，主張其他貪污者可持續任職，檢舉人卻先被免職。

法界人士指出，若揭弊者保護法施行，像戴男這樣情形者，就可以依揭弊者保護法第13條第2項去申請再任公職，使其工作等權利獲得保障。

另外以台灣史上最高層級的吹哨人張晉源為例，法界人士指出，當初他向金管會通報前董事長何壽川隱匿關係人身分，違法放款；原本為永豐金控財務長、銀行總經理的張晉源，突然被公司拔掉7個工作職務，變成只管一項業務的資深副總經理。

張晉源因為身為經理人，與永豐之間為「委任」關係，可視為資方，更不適用勞基法的吹哨條款，因此面對這樣的人事調整，現今沒有任何法條可以保護他，若揭弊者保護法施行，像張晉源這樣情形者，就可以獲得保護，去對抗不合理的人事調整。

法界人士指出，但草案未來若通過施行是無法溯及既往，因此，所舉二個個案當事人都無法受惠。