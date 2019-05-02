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同婚二法協商分歧 待第3案納入討論

2019-05-02 17:33台灣醒報 記者施養正╱台北報導

同婚專法2日進入朝野協商，綠營立委力保政院版草案成功出線，圖為民進黨立委段宜康。...
同婚專法2日進入朝野協商，綠營立委力保政院版草案成功出線，圖為民進黨立委段宜康。（photo by施養正/台灣醒報）
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立法院2日針對行政院版及國民黨立委賴士葆提出的同婚法案進行朝野協商，民進黨立委段宜康強調，只要不是保障婚姻的法律都是違憲，政院版草案已是最完善的規範。賴士葆則認為，應將兩版本連同日前立委林岱樺提出的第3案一併協商才有效率。雙方經1小時協商未果，3日中午將決定林岱樺版是否納入院會議程。

建議延後協商時程

賴士葆指出，行政院版《司法院釋字第748號解釋施行法》應注意到公投結果，但文中只見釋字748號，並未涵蓋公投第12案的部分。此外，民進黨立委林岱樺等人提出「釋字748暨公投12施行法」，似乎許多委員已連署認同，3日極可能逕付二讀，建議立院將協商期程延後至週五院會後或下週一，三案一同協商。

他強調，「釋字748在前，公投在後，法令應看最新結果，何況公投是數百萬人民共識」，因此才提出兩者兼具的《公投第12案施行法》。

但朝野協商主席周春米表示，林岱樺的版本需到3日中午才會確定是否排入院會議程，立院有既定的審查程序，「應該到院長那邊再協商！」這也代表下次朝野協商可能由立法院長蘇嘉全親自主持。

綠營力保政院版過關

段宜康表示，林岱樺的提案看似折衷，但沒有明確的立足基礎，大法官釋憲的效力並不會經過公投結果就做改變，748號解釋保障婚姻自由，意即任何法律若不能保障「同性婚姻」就屬違憲，因此即使政院版本內容不盡滿意，但政府推動法案不能只看到選票壓力，必須把視野拉高，包括男女平權，各族群平權，無論哪一黨執政都是如此。

時代力量立委林昶佐則說，他一直反對將「同性家屬」或「同性結合」併入討論，釋憲文很清楚明訂保障婚姻，並不表示遇到同性伴侶就要換名稱，1124公投也明確表示用民法或專法訂定法律，公投並未反對同性結婚，而是明訂專法保障，把「同性家屬」等其他名詞納入討論反而更亂。

政院版規範未臻完善

法務部法務司長鍾瑞蘭表示，行政院版草案在研擬過程中參考多方意見，並主要針對「大法官釋字748號」為基礎制定，內容兼顧多方立場。且依據去年1124公投結果，制定《司法院釋字第748號解釋施行法》專法保護，立法重點包括繼承、繼親收養部分，草案中也定義永久生活定義為婚姻，規定結婚年齡為18歲也與民法相近，收養的部分也應同志伴侶需要，納入草案明文規定，期望盡快通過施行。

國民黨立委許毓仁建議，家庭稱謂不能做相對調整，建議政院版草案斟酌準用民法；兩人延續下一代，收養子女的部分應該排除草案中「親生子女」的部分。此外，同婚專法也不應只是用本國同性伴侶，如果要肯定同婚，不能排除異國同性伴侶，政府不應該只求60分，而要一步到位。

國民黨立委許毓仁。（photo by施養正/台灣醒報）

不過非司委會的民進黨立委鍾佳濱表示，立院是調和各種社會價值的場域，政院版和賴士葆版都各有堅定的價值信仰，衝撞在所難免，而朝野協商正是找尋折衷方案。他建議，林岱樺版勢必也有其社會影響力，相關團體相較於過去也在不少主張上妥協，司委會應支持納入協商討論。

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