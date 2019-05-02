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一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

上網訂機票被拒求償敗訴 原因竟是拒絕往來戶

2019-05-02 15:48聯合報 記者邵心杰╱即時報導

陳姓男子去年底上旅行社官網，搶購高雄出發的大阪計畫旅遊6日機票售價2888元，並刷卡付清機票，後續提供護照給專員，隔天主管來電告知機票已完售且拒絕服務，陳只好另購機票，提告求償5倍懲罰性賠償金，經查陳早已知悉被列拒絕往來戶，業者合法行使撤銷權，台南地院認陳求償無理由，駁回訴訟，可上訴。

判決指出，業者說，雙方先前已有購買機票的紛爭，陳對旅行社業務服務不滿意，去年11月底在門市，已當面告知「今後陳所提出的訂單，旅行社無法再替陳服務」，隨後將姓名等資料輸入公司內IT系統，該系統可以剔除公司拒絕交易的顧客。

陳於去年底12月26日及27日，以自己姓名下訂購買機票，經IT系統辨別後取消該2筆訂單，而在陳的交易頁面會顯示「候補」 。陳28日改以「陳先生」作為訂單聯絡人，系統無法立即辨識，允許該筆機票契約，後來收到陳所傳護照資料，發現為同一人。

因此，旅行社主管隨後聯繫陳，表示機位銷售完畢，且再次告知旅行社之前已將陳列入拒絕往來的顧客。主管坦言，機位銷售完畢只是講的比較委婉，沒那麼直接，真正的理由是拒絕往來。

陳不滿旅行社來電告知該航班機位已完售且拒絕服務，但因他的行程已排妥，只好另外購買機票，31日發現官網還在販售上述機票， 顯見旅行社故意不給付機票，造成他多支出機票價差7千多元的損害，向法院提告，求償5倍懲罰性賠償金3萬5千多元。

台南地院認陳以「陳先生」點選購買並下單，並刷卡付清款項，該機票契約已成立。然陳早已知悉旅行社將其列為拒絕往來戶，旅行社合法行 撤銷權，難認故意造成陳另購機票所產生的價差損害，陳依消保法請求旅行社給付懲罰性賠償金無理由。

台南地院認陳姓男子早已知悉被列拒絕往來戶，業者合法行使撤銷權，求償求償5倍懲罰性...
台南地院認陳姓男子早已知悉被列拒絕往來戶，業者合法行使撤銷權，求償求償5倍懲罰性賠償金無理由，駁回訴訟，可上訴。圖／本報資料照
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機票旅行社護照
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