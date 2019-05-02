製作「空服員告白」控訴遠東航空 3空姐無罪確定

2019-05-02 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



遠東航空不滿空姐詹文婷、高廷萱、呂亞莉製作影片「空服員的告白」，企圖揭露航空公司真相，依妨害名譽罪嫌向法院提自訴。一審判3名空姐無罪，案件上訴，高等法院認為，影片已經合理查證，且是可受公評之事，駁回上訴，判3名空姐無罪確定。

遠東航空提吿指出，詹文婷是遠航工會理事長，高是副理事長，呂則是會員，因為不服公司終止勞動契約，2017年11月2日製作「空服員的告白：你所不知的航空公司真相」影片，還分享至臉書，3人還接受多家媒體採訪。

影片內容提及，「空服員臨時被打散分配到不同的桌位，與各家旅行社業者、長官等一起共桌吃飯，席間主管還要求空服員幫長官倒酒水。健康的企業活動變了調，組員們也感受到不受尊重」、「機體設備老舊，零件多樣停產，導致機內硬體設備不佳， 旅客的不適，組員頻繁中暑，已是我們的慣性，艙壁漏水，處處貼滿補救的 膠帶，公司還能在媒體前，面不改色的說謊」、「一個聲稱飛航安全的公司，卻罔顧組員的生命安全，這樣的航空公司你還敢相信嗎？」

遠航認為，3人行為和言論已經嚴重損害公司的名譽，依妨害名譽罪嫌提告。台北地方法院一審判決詹文婷等3人無罪。

遠航不服提上訴，高院審酌影片畫面、機艙內部照片、餐會座位表等內容，認為影片內容屬事實陳述部分已經相當查證，且3人指控公司公然說謊、枉顧組員生命安全不值得信賴，也和公共利益有關，屬於可受公評之事。