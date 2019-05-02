牽走腳踏車被通緝 員警逮人男子嗆「乾脆將我槍決」

2019-05-02 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄市新興警分局員警巡邏時，見到騎著腳踏車的劉姓男子形跡可疑，上前攔查，透過警用系統發現劉因日前牽走路邊腳踏車被告竊盜，偵查未到案而被通緝已35天，劉先矢口否認，員警將他上銬後他又說「乾脆將我槍決啦」。警方將劉帶回派出所將他移送地檢署處理。

新興警分局表示，前天五福二路派出所員警張庭榕、李冠霖執行巡邏勤務時，經過新興區中山二路與新田路口，發現劉姓男子（60歲）騎乘腳踏車東張西望，形跡可疑。

員警隨即上前將其攔停盤查，男子向警方提供身分證件查證，警方以警用電腦查詢後發現，劉因日前順手牽羊牽走路邊腳踏車而被告偷竊，且劉因偵查未到案，被高雄地檢發布為竊盜通緝犯已35天。

警方跟劉男說，他已遭高雄地檢通緝，劉男驚呼「不可能啦，你們查清楚一點，我前兩天也有遇到警察，也沒說我遭通緝阿」；警方再次查驗劉男身分，確定劉確實為高雄地檢署所發布的通緝犯，當場將他上銬逮捕。