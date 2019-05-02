慶祝勞工節好心請吃烤肉 沒想到酒後失態引發碟血

2019-05-02 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市大雅區東峻起重工程公司張姓老闆，去年勞動節當日邀鄰廠昇峰起重工程公司的蘇姓、蔡姓員工參與烤肉同歡，蘇男酒後失態，經張、蔡強行壓制推離，致蘇撞及車斗頭部受傷，蘇取鐵棍重擊張的頭部，致張頭部重創，台中地檢署今天依殺人未遂罪起訴蘇；另依傷害罪起訴張、蔡。

起訴書指出，張男（41歲）為東峻起重工程公司負責人，去年5月1日勞動節當天，他在台中市大雅區東大路的廠內停車場舉辦烤肉活動，與謝姓、湯姓、賴姓、「阿旭」、「阿隆」等員工同歡，並邀請鄰廠昇峰起重工程公司的蘇姓、蔡姓員工與會。

同日深夜，蘇男酒後失態，辱罵賴男「廢物」等語，張男為驅離蘇，徒手架住蘇的頸部拉扯，並出拳毆打蘇的鼻樑、後腦勺，蘇反抓張的衣領，蔡見狀出手扣住蘇的頸部予以壓制，張再與蔡徒手將蘇推離現場，致蘇撞及車斗而受有鼻出血及腦震盪的傷害。

蘇男因遭張毆打後，心生怨懟，於5月2日凌晨，先自其工廠內拿取刀子1把，欲前往攻擊張，經蔡勸阻後，又自其工廠內拿取鐵棍，衝進張的工廠內，趁張獨自在洗手台洗手時，持鐵棍自張後方，猛擊張的後腦勺。

張緊急轉身以手阻擋，惟蘇不顧張因遭痛後腦勺而倒地，持續以鐵棍猛擊張的身體，經張的妻子古女聽到聲音外出察看、呼救，謝姓、湯姓員工趨前阻擋蘇，緊急將張送醫急救，經被害人向警報案。