小貨車倒車老婦跌倒 索賠6百多萬被駁回

2019-05-02 13:17 中央社 彰化2日電



謝男駕小貨車倒車入庫時，站在車後方的周姓老婦跌坐在地，謝男下車扶起。事後家屬認為老婦遭撞受傷提告，要求賠償600多萬元。法官認為證據不足，裁定駁回。全案可上訴。

根據台灣彰化地方法院今天公布的判決書指出，謝男在1間裝潢公司的工廠上班，民國104年6月間，謝男開小貨車要倒車進入工廠車庫時，在車庫旁芒果樹下休息的周姓老婦人跌坐在地。謝男發現小貨車後方有人跌倒，趕緊下車扶起老婦。

事發後3天，老婦的家屬報案，同時到法院提告。家屬認為謝男開小貨車涉撞倒老婦，導致老婦骨盆恥骨骨折、背胸部挫傷併第2及3腰椎壓迫性骨折、坐骨神經損傷，及雙側下肢癱瘓等傷害，要求謝男賠償醫療費用、精神撫慰金等，總計新台幣613萬451元。

謝男向法官說明，他倒車時車速緩慢，聽到呼叫聲時立即停車，並下車查看，老婦跌倒後隔3天才向警方報案，且老婦的傷勢也無法證明是倒車撞及所引起。

法官審理此案時，調閱警方筆錄和相關證據，發現老婦雖向警方報案，但卻說自己失智，記不得意外發生經過。老婦的女兒指稱，聽見媽媽的呼叫聲出門查看，發現母親跌坐在地上，是小貨車倒車撞倒母親。

法官調閱證據，發現小貨車車尾沒有撞到人的痕跡。老婦的女兒改口宣稱，母親看到小貨車倒車被嚇到，才跌坐在地上。

法官認為，老婦雖然跌倒，但無法確認謝男駕駛的小貨車是否真的撞到人，老婦也無法說出事發經過，無法認定與謝男有關係，因此，判決謝男免賠，全案可上訴。