拍影片控訴遠航挨告 3前空服員無罪定讞

2019-05-02 13:16 中央社 台北2日電



遠東航空自訴3名離職空服員涉加重誹謗，3人製作「空服員的告白：你所不知的航空公司真相」影片，抹黑成空服員陪酒。二審台灣高等法院，今認定3人指摘可受公評，判無罪定讞。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 遠東航空自訴3名離職空服員涉加重誹謗，3人製作「空服員的告白：你所不知的航空公司真相」影片，抹黑成空服員陪酒。二審台灣高等法院，今認定3人指摘可受公評，判無罪定讞。

全案緣於遠東航空公司向台北地方法院提起刑事自訴，指控被公司終止勞動契約3名前員工，遠航企業工會理事長詹文婷、工會副理事長高廷萱、空服員呂亞莉，在民國106年11月2日前製作「空服員的告白：你所不知的航空公司真相」影片，將公司公開聚餐活動，抹黑成空服員陪酒，並上網散布，還接受媒體訪問，毀損遠航聲譽，已涉及加重誹謗罪嫌。

法院調查，影片內容提及在公司路跑活動用餐休息時間，空服員臨時被打散分配到不同的桌位，與各家旅行社業者共桌吃飯，席間主管還要求空服員幫長官倒酒水；機艙真相，機體設備老舊，艙壁漏水，組員頻繁中暑等語。

台北地院去年11月宣判，認為遠航是國內少數特許的航空業者，公司的航務運作、機體維護都與公眾利益直接相關，空服員主要職責為維護機艙內運作以保障飛航安全，工作條件合理與否，更與飛航安全相關，詹文婷3人以影片揭露的事，屬勞動條件或飛航安全事項，可受公評，不構成加重誹謗，依法判決無罪。

全案經上訴，由二審台灣高等法院審理，今天宣判，駁回上訴，維持無罪判決，全案定讞。

高院發布新聞資料指出，詹文婷3人藉製作影片方式，以遠航工會名義於網路張貼傳送，也在臉書分享或接受媒體採訪，表達他們對於公司勞動環境的不同意見，這些批判意見及言論立場與遠航公司對立，使遠航感受名譽受損，但這部影片已經合理查證，難認有侵害名譽的實質惡意，且為可受公評，因此仍判無罪。

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