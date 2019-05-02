想自殺怕寂寞殺男童作伴 他另性侵猥褻少年再判18年9月

2019-05-02 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



李靖。本報資料照片 分享 facebook 男子李靖曾因想輕生又怕寂寞而殺害小六男童，遭判無期徒刑定讞；而他另對10名兒童和少年性交、強制猥褻多達25次，一審時遭判20年徒刑，李靖雖坦承犯案，但否認部分強制猥褻指控，也認為原審量刑過重，二審改判他18年9月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

李(26歲)因覺生活經濟壓力大，萌尋短念頭，他向友人陳天心(33歲)謊稱是殯葬業主管，「殺了同業的小孩，你就能賺50萬」，還承諾升他當主管。2015年5月12日，李帶放學的男童到租屋處，陳勒住男童脖子，李檢查男童已癱軟，向陳比「OK」示意可鬆手。李則在一旁放水煙自殺。兩人最終遭判無期徒刑定讞。

檢警發現，李愛攀搭少年，2014年至2015年間殺害男童前也對多名少年、兒童下手，受害男孩有的才10歲，多是隔著褲子被李靖摸下體。但也有名16歲的少年因到李靖住處寫作業，起先也被摸下體，後來李食髓知味，替少年手淫並口交。高院認為相關事證明確，沒有輕判餘地，且受害人多達10人、犯行25次，判刑18年9月徒刑。最高法院駁回上訴，全案確定。

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