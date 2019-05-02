「難以控制的靈魂」 偷竊癖女子犯案獲判緩刑

2019-05-02 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



徐姓女子多次涉嫌偷竊失風，3年前經法官委請醫院鑑定，認她偷東西時有精神障礙，並可能合併有偷竊癖。去年她又在水果攤偷拿水果後騎車離開，經在場客人提醒，攤商發覺後報警後，她又私下歸還部分水果；台南地院認她犯竊盜罪處拘役50日，緩刑3年，「她有個帶著傷痕難以控制的靈魂」法官認最需要的是讓當事人穩定地接受治療，而不是刑事處罰。

判決指出，徐姓女子去年8月13日9時30分，在李姓攤商經營的水果攤，偷拿攤上的2串香蕉、4顆梨子和3顆火龍果後，騎車離開現場。經其他客人提醒有人偷水果，李調閱監視器錄影畫面，確認後報警，徐女又拿回2串香蕉、2顆梨子和1顆火龍果私下藏放在水果攤下方夾層，仍短少了2顆梨子、2顆火龍果。

徐女表示，那天是因為拜拜需要才去買水果，但挑完水果後發現下雨，她急著騎車離開才忘記結帳，後來發現自己沒有結帳，但又不知道怎麼跟老闆講，所以她就偷偷把水果放回攤架的下方。「我不可能在路上吃掉」她說，她也無法理解為什麼放回去的水果會少4顆。

經過法院勘驗水果攤監視錄影畫面，及警方據報到場後，檢視並清點被告放在攤架下方夾層的水果，共只有2串香蕉、2顆梨子和1顆火龍果，確實短少了2顆梨子、2顆火龍果，認這些水果已經被吃掉或處理掉了。

台南地院發現，徐女10多年來不斷地觸犯竊盜罪，法院大部分都判處輕度的拘役刑，前年及去年間，檢察官甚至因為她的精神狀況給予不起訴或緩起訴處分。院方相信徐女的犯罪行為和她特別的身心狀況有高度的關聯，但太多次的竊盜行為，也讓院方認為不應該再量處太輕的刑罰，因此量處拘役50日。