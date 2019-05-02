雲林查獲毒咖啡包分裝工廠 主嫌被逮遭羈押

2019-05-02 12:05 中央社 台中2日電



陳姓男子在雲林縣台西鄉設置毒品分裝工廠，將多種毒品混合咖啡粉，總計已分裝3萬包「毒咖啡」流出，銷往台中、桃園等地。刑事局循線將人逮捕送辦，陳男被檢方聲請羈押獲准，其餘4人交保。

刑事警察局偵查第六大隊第四隊隊長李彥樺今天受訪表示，刑事局今年1月間在彰化地區查獲新興毒品「彩虹小惡魔」毒品咖啡包一批，為追查來源，立即與台中市警察局豐原分局、彰化縣警察局北斗分局共組專案小組，由台灣彰化地方檢署檢察官指揮偵辦。

案件經多月跟監蒐證，發現毒品咖啡包分裝工廠，位在雲林縣台西鄉一處民宅，專案小組見時機成熟，4月25日發動搜索、拘提，將陳姓主嫌等5人逮捕到案。

辦案人員當場查扣彩虹小惡魔毒品咖啡包1490包、約1.5公斤重的毒品一粒眠粉末、一粒眠錠933顆、其他不明粉末數包、研磨機、封口機、電子磅秤與分裝機等大批證物。

警方查出，工廠由陳姓主嫌提供原料、工具及場地，由4名同夥負責將第二級、第三級與第四級毒品粉末混合、調配，再分裝成毒咖啡包，總計已分裝3萬包，已銷往台中及桃園等地區。

全案訊問後依毒品危害防制條例罪嫌將陳男等5人移送彰化地檢署偵辦，陳姓主嫌經檢察官複訊後聲請羈押禁見獲准，另4名嫌犯各新台幣10萬元交保。