新生護專學生疑被霸凌輕生 家長控訴校方漠視要求道歉

2019-05-02 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



去年七月，「新生護理管理專科學校」一名孟姓學生跳樓身亡，家長今天出面痛訴，他的孩子疑遭同學言語、網路霸凌，導致憂鬱、曠課，最後孩子跳樓身亡，家長痛訴校方對疏失視而不見，要求一句道歉。記者林麗玉／攝影 分享 facebook 去年7月新生護理管理專科學校一名孟姓學生跳樓身亡。家長今天出面控訴，他的孩子從前年10月開始，就因同學的言語、網路霸凌，導致憂鬱、曠課，甚至孩子求助輔導室，導師及學校也漠視，他們要求校方道歉，學校及導師卻認為自己沒有責任。

孟姓學生父親問，「學校是教育的地方？還是草菅人命的地方？」他的女兒前年開始，被班上同學不實指控「座位很髒、長蟲」，導師不僅毫無作為，還要求孩子去坐「特別座」，導致孩子身心嚴重受創。

他說，女兒去年7月輕生後，學校才組成霸凌事件調查小組，認定女兒在校園及網路的確有遭受集體霸凌，發現更早之前孩子也曾在校園自傷，學校非但沒做校安通報，導師還將輔導內容透露給其他學生，成為霸凌的新素材。

孟姓學生的母親提及孩子遭受的一連串對待，一度痛哭失聲。她出示孩子在學校的出勤表，痛心當孩子在學校被言語霸凌、曠課，學校沒有第一時間讓家長知道，直到孩子操行不及格才通知家長；被霸凌的事，也都是家長自己透過網路，一個一個才找出來。讓他們更難過的，就是這一連串的錯誤處置，學校到現在，連一句道歉都沒有。

時代力量立委洪慈庸表示，教育部身為防制校園霸凌的主管機關，看不出積極作為。尤其教育部還以新生醫專為大專院校，認定屬校園自治範疇，任由學校處置，完全忽視五專一至三年級學生，其實還是未滿18歲的未成年人。

洪慈庸提出五點訴求，第一，校方應立即向家屬道歉；第二，教育部應全面檢討霸凌防制成效；第三，主管機關對於霸凌也要有相對應作為，而不是留給學校自己想辦法；第四，霸凌調查小組需有一定比例外部成員；第五，教育部應研議，將霸凌防制準則提升為法律位階，納入「師對生」的樣態。

家屬委任律師陳建霖也表示，因教育部調查報告已經直指學校疏失，但校方一再閃躲，家長不得已已求助訴訟方式，第一次調解時，孟姓學生家屬已表明，只要學校釐清責任、追究責任並道歉，願意全額減免賠償請求。

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