掉上萬現金急到派出所認領 狡猾男搶先一步詐領

2019-05-02 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



李姓男子缺錢花用，前年7月31日見桃園楊梅警分局網站公告遺失物中，有一筆1萬4000元現金正值招領，竟冒用當事人身份到埔頂派出所佯稱是失主，透過員警形式審查成功拿走現金，後來真實失主徐男聽聞錢已被送去警局，前往認領才驚覺警方已將錢給李男；檢方依詐欺取財罪嫌起訴李。

經調查，李男（28歲）當時見楊梅分局網站上公告找領1萬4000元現金，明知自己根本沒掉錢，就到派出所向警方佯稱說，2016年7月28日早上9點，在新屋區中華南路遺失1萬4000元現金，導致員警經形式審查誤認他是失主交付財物。

真正掉錢的徐男說，當時曾委託家人向新北市板橋警分局報案，後來聽說1名葉姓男子撿到現金，已經送往楊梅警分局埔頂派出所並公告招領，但他聯繫警方後，卻得知楊梅分局已經將該筆現金交付給李男。

檢方訊問時，李坦承冒用當事人身分領走1萬4000元現金，並填具遺失物領據。檢方認為，警方受理李男申報自己為失主，但該筆現金是單獨掉落在現場，並為放置錢包、置物袋內，無從依據遺失情形、外觀具體判斷李是否為確切失主，沒有實質審查權限。