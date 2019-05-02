女動胃繞道手術身亡 整形名醫丁立文遭起訴

2019-05-02 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



加美診所整形醫師丁立文（原名丁秉煌），去年1月間幫一名陳姓女子進行胃繞道手術，術後女子卻身體不適， 緊急送醫不幸身亡。台北地檢署查出，丁在術前未評估丁女是否適合動刀，術後也不符合醫療常規，今依業務過失致死罪將他起訴，其餘診所員工獲不起訴處分。

去年1月間，一名陳姓女子前往醫美名醫丁立文的加美診所進行胃繞道手術。術後她隨即返家，直到14日身體不適回診，醫師則開抗生素、止痛藥給她回去自行服用。隔日上午，她赴診所住院，醫師仍對她施用抗生素、止痛藥，直到19日，護理師發現陳女呼吸異常，緊急送北醫急診。

20日，陳女因腸胃吻合部位破裂，出現瀰漫性腹膜炎，最後敗血性休克死亡。家屬提告指丁及歐姓、蔡姓、胡姓、林姓護理師涉業務過失致死。丁到案後否認有過失，辯稱該案有符合醫療常規進行。

檢察官送衛福部醫事審議委員會鑑定，認為丁有醫療過失，因這類型手術，應術前先進行評估，且陳女若有進行評估，是屬於不適合動胃繞道手術者；且術後應禁食、住院觀察排氣等身體狀況，才能讓患者返家，因此術後處理方式也不符合醫療常規，依法起訴。至於其餘員工是依照醫師指示進行，認定無過失。

活躍於媒體的丁立文，時常受訪分享醫美資訊，指可透過胃繞道、胃袖狀切除、腸胃繞道等方式達成減重。不過，他官司糾紛不止一起。2013年他進行陰莖增大手術，導致一名藍姓男子死亡，事後被法院判有期徒刑3月。

此外，他遭一名護理師提告，指2015年間，丁擅自對她進行抽指手術導致神經病變，還要她「為我生小孩」、「要不要跟著我？」甚至要求包養。

女子認為丁涉醫療過失及性騷擾，求償120萬元。台北地院審理後，認定丁無醫療過失，但性騷擾部分成立，去年9月判丁應給付25萬元精神慰撫金。