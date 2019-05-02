大學光學總經理KTV襲胸被判刑 公司3點聲明回應

2019-05-02 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



大學光學科技公司盧姓總經理遭台北地方法院依違反性騷擾防制法，判刑4個月、得易科罰金12萬元；對此，大學光學科技公司今做出3點回應，並表示由於尚未判決定讞，為了尊重司法的公正性與獨立性，不會對此案做出任何評論。

媒體報導，盧姓總經理去年與合作診所喝春酒後，續攤到KTV唱歌，疑趁著四周友人不注意，對正在休息的女職員襲胸，被害人驚慌失措。事後盧男指出為烏龍事件，由於現場有證人指證歷歷，台北地方法院依違反性騷擾防制法判刑。

事隔多時，大學光學科技公司針對此次醜聞案件，發出三點聲明，第一點，此案為個人下班時間於私人聚會場所發生的單一事件，目前已由司法單位介入調查，且尚未判決定讞，為了尊重司法的公正性與獨立性，不會對此案做出任何評論。

第二點，此事件雖然發生在非上班時間，但是重視且嚴守相關法紀規範，是公司一貫的立場與風評，除將持續保障同仁應有權益外，在司法調查期間，也呼籲不要散播不實內容損害公司商譽，違者將對其保留相關法律追訴權。

第三點，再次重申，將秉持誠信及公開的態度處理此事件，嚴守相關法規絕不懈怠，並對此事件造成社會觀感不佳致上最深歉意；至於未來大眾如尚存其他疑問，也可與公司律師聯繫02-2504-2668。