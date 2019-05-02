影／遊戲主題餐廳二度被抄 黑絲襪女荷官變黑衣黑長褲

2019-05-02 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市「RAISE遊戲主題餐廳」涉嫌假遊戲之名經營賭博，3月遭檢警查獲，現場八年級生女荷官著短裙透膚黑絲襪；警檢持續追查，店家未收斂，繼續以手機APP虛擬點數招攬賭客，前天率優勢警力再抄店家，男、女荷官一致穿著店內制服的黑上衣、黑長褲，行事轉變低調。

台中市北區文心路上的「RAISE遊戲主題餐廳」涉嫌掛羊頭賣狗肉，假遊戲之名經營賭博，3月才遭檢警查獲，八年級生女荷官穿短裙、透膚黑絲襪，吸引不少八年級生賭客上門聚賭。

檢警持續追查，但業者未收斂持續營業，還利用手機APP「豆豆OK(Dou Dou OK)」軟體，採會員制模式，招攬賭客以虛擬遊戲點數兌換現金，規避查緝。

台中地檢檢察官林俊言指揮台中市刑警大隊、第二、六分局、中打第五隊組專案小組，前天深夜11時許，直搗RAISE查扣77萬餘元賭金、2億6千餘萬點籌碼、發牌器、德州撲克牌等賭具以及會員購買點數紀錄、荷官教學手冊等證物，並將現場林姓負責人、員工、賭客共計30餘人帶回警局偵辦。

檢警發現，店內一改年輕風格，男、女荷官一致穿著店內規定的黑上衣、黑色長褲的深色制服，行事轉為低調，賭客年齡層也變廣，但仍以男性居多。