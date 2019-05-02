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傻眼！一天接19張罰單 原來是被檢舉

2019-05-02 09:31聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣議員賴清美今天上午po文表示，接到多位民眾陳情在和美鎮十茂路被警方開單違規...
彰化縣議員賴清美今天上午po文表示，接到多位民眾陳情在和美鎮十茂路被警方開單違規停車，有人一次收到19張罰單，她質疑至少也應先有警告標語，再勸導後，若不聽再來執法。圖／賴清美提供
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「如果你一天收到郵差一次送來19張罰單，你的心情會如何？」彰化縣議員賴清美今天上午po文表示，接到多位民眾陳情在和美鎮十茂路被警方開單違規停車，有人一次收到19張罰單，她質疑至少也應先有警告標語，再勸導後，若不聽再來執法。

賴清美表示，住在和美鎮十茂路的民眾以往路邊停車，都已習慣停了幾十年，但2月份起警方開始開單，某個社區至少有6個人被開單，甚至有一人被連開20張罰單，4月份竟還有警察去問他們說罰單收到了嗎？

「我們家就住這裡啊。」民眾無奈說，他們家就住那裡，不停家裡路邊停哪裡？賴清美說，連兒子回家陪父母吃個晚餐也被拍，同一點地點連續猛開單，該路段也沒畫紅線，連勸導都沒有，讓民眾罰單接得很冤枉。

彰化縣警局交通隊組長蕭汝上表示，經查這些案件都是民眾檢舉的違規案件，2月至4月，民眾檢舉十茂路路段違規停車案件共96件，是檢舉量非常高的路段，由於和美鎮十茂路沿線路幅狹小，路肩寬度未能容納車輛停放，此路段若停放車輛，將占用車道造成車輛無法會車，嚴重妨害其他用路人通行，所以才會有民眾檢舉。

蕭汝上說，警方接到檢舉案會前往查證，若查證屬實，的確有妨礙道路事實才會依據道路交通管理處罰條例第7-1條規定開單舉發。

和美鎮十茂路今年2月至4月，民眾檢舉違規停車案件共96件，是檢舉量非常高的路段。...
和美鎮十茂路今年2月至4月，民眾檢舉違規停車案件共96件，是檢舉量非常高的路段。圖／彰化縣警局提供
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