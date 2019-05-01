男就醫罵髒話嗆「打死你」遭判8月 醫：只能說抱歉囉

2019-05-01 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄榮總急診科醫師楊坤仁去年任職聖功醫院時，遭張姓病患涉嫌辱罵「你娘ｘｘ」，又恐嚇「我要打死你」，還欲抬急診室椅子丟擲，幸好被獲報趕來的警方制止。事後楊坤仁報案提告，張姓病患雖辯稱精神疾病，高雄地院審理認為張當下辨識能力沒受影響，犯後也拒認罪，依犯妨害醫療業務執行罪處8月徒刑，可上訴。

楊坤仁今天得知判決，在臉書留言「跑了一年，終於等到判決了！雖然個人覺得8個月實在有點重，不過也只能說聲抱歉囉，呵！」。

判決指出，2018年4月8日下午2點多，張姓男子在聖功醫院急診室，因不滿值班醫師楊坤仁沒依要求開藥，竟大罵「你娘ｘｘ」，還恐嚇「我要打死你」、「我有殺過人」、「林北要拿椅子打死你」等語，更一度提起座椅作勢要砸，幸好到場員警制止。

張姓男子辯稱，並沒有指名道姓，是在罵自己，且「我有精神病」，因發病才會這麼做。法官勘驗發現，張罵人都有指「你」、「我」，且張雖有確診精神方面疾病，都能清楚明確表達想法，員警詢問也能流暢應答，難以採信張當下的辨識能力受影響。