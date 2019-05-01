桃園變態中醫診所主任 咖啡摻安眠藥硬上女會計

2019-05-01 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園某中醫診所張姓主任覬覦女會計美色，2017年11月9日竟拿混有安眠藥的冰咖啡給她喝，對方遭迷昏後被載到汽車旅館性侵得逞，直到恢復意識才驚覺遭害，張為脫罪企圖製造不在場證明、刪掉監視器畫面，法院痛斥他身為雇主竟下藥性侵職員，犯後態度惡劣，依法判處10年。

檢警調查，張男（47歲）已婚，任職主任期間聘雇該女子為會計，9日當晚10點多結束營業到超商買冰咖啡要請對方喝，事前卻偷把預藏的苯二氮平類鎮定安眠劑藥物加進去，女子喝下後藥效發作昏迷。

張隔天一早8點開車將女會計載到附近汽車旅館，趁她失去意識無法反抗下脫褲性侵得逞，得手後再開車送回家，後來女子醒來衣衫不整認為受害，一度崩潰無法上班，經同事勸說下報案提告並赴醫院驗傷。

張在警訊時坦承性侵，檢方開庭又翻供否認，辯稱自己7日下班在診所煮藥材後昏睡到9日晚上6點，直到老婆叫他起床上班，自己買了咖啡、提神飲料又回去煮藥材，再度睡到10日中午，中間不知道發生何事，醒來就發現自己在車上，女會計則在旁邊說不舒服要求他載回家。

檢方發現，女子尿液驗出鎮定安眠藥物質，下體採集到的DNA也和張相符，且張還曾傳簡訊向她道歉等，認定張犯嫌明確依法起訴。

法院認為，張警詢時自白坦承把安眠藥磨成粉加進咖啡給女子喝，迷昏她後載去旅館性侵，之後再回診所刪掉監視器畫面；而女子證稱，當天張請她喝咖啡，自己則喝提神飲料，之後什麼事都不記得了，另旅館監視器也拍下張開車進、出畫面。