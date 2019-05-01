老字號「永福樓」負責人 遭控性侵不起訴

2019-05-01 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



台北市知名老字號餐廳「永福樓」於不久前歇業。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影 分享 facebook 前不久歇業的台北市知名老字號餐廳「永福樓」任姓負責人，遭女子指控利用酒醉乘機性侵，台北地檢署受理後展開調查，檢方認為，全案僅有告訴人單一指訴，無其他積極事證證明有性侵，對任男處分不起訴。

有41年歷史的「永福樓」，是東區老字號江浙餐廳，不少政商名流都是座上客，今年初受景氣蕭條、房租太貴等因素影響，2月24日熄燈落幕，最後一夜的晚餐時段，全場座無虛席，有不少賓客在現場排隊等候，包括前任台北市長郝龍斌、民進黨秘書長羅文嘉都前往用餐，結束營業時刻，永福樓代表幹部們列隊向顧客們鞠躬致謝，場面令人不捨。

熟女控訴，她在朋友的聚會中結識任男，當時對任男有好感，雙方互留聯絡方式，並透過手機軟體聊天，不久後任男就約她吃飯，2人相約喝紅酒時，任男疑似對她下藥性侵，平時酒量不錯的她，當天只喝1杯便失去意識，懷疑被設局。

熟女指出，他們有共同聊品酒的話題，任男藉由最近買了幾支不錯的紅酒，邀她外出品嘗，雙方約在東區酒吧碰面。

當天她喝下任男倒的紅酒後，沒多久就意識不清，任男還說要帶她找個地方休息，結果直接前往旅館性侵。

檢方調查期間，任男喊冤否認性侵，強調沒有性侵女子，不解為何挨告。