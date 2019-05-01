醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市一名阿嬤春花（化名）牽著年幼小孫女路過某停車場，猛然瞥見陌生男子下半身赤裸露鳥，還不斷用手指著生殖器，嚇得嬤孫花容失色，春花斥喝要求男子住手未果，驚動路人協助報案，詢後依公然猥褻罪嫌送辦；橋頭地方法院近日審結，法官採信露鳥男子所稱「褲子鬆」，且認定他露鳥並非意在滿足自身性慾，也無法撩動他人性慾，判他無罪。

檢警調查，這名男子去年8月7日傍晚時分，雙手各拿一瓶罐裝啤酒，搖搖晃晃地遊走在停車場，男子外褲慢慢褪到大腿以下，可清楚看到他沒穿內褲。

春花陳稱，當時手牽著小孫女路過停車場，突然看到全身散發酒氣的男子將褲子脫下、大膽露鳥，自己曾出言喝止他，但對方並不理會，不斷用手指著性器官，重複說道，「女人可以脫，我為何不能脫」等語；春花想到身旁還有未成年的小孫女，氣得控訴男子涉犯公然猥褻。

男子到案堅決否認有何公然猥褻犯行，還辯稱，他當天並沒有穿內褲，臨時尿急才去停車場角落小便，卻又因褲子鬆垮又未繫皮帶，才讓褲子一再滑落，「我有把褲子拉起來，但褲子又掉下去」，還再三澄清，當時絕對不是故意手指生殖器，只是表達，他穿的上衣長度足以遮蓋到大腿，不會露出生殖器。

他點辯稱，當時早已酒醉，根本忘記跟受驚嚇阿嬤對談內容。

橋頭地方法院審理，法官勘驗監視錄影，可見男子一開始衣著正常，褲子卻在移動過程中緩緩滑落至大腿，碰巧春花嬤孫路過，男子發現後曾將褲子拉回腰際；期間，春花多次指向男子並喊叫，男子也有回應。