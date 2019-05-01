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蔡英文走訪淡水老街 男子衝入封鎖線被警方帶離

2019-05-01 17:12聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

蔡英文總統今天下午4時到淡水清水祖師廟參拜順道走訪淡水老街，未料還沒抵達就有1名男子與警方在倍加教會前起衝突，直接突破警方與維安人員的封鎖線，大聲高呼政府官商勾結造成許多人自殺，但還沒說完就被警方架離現場。

陳抗男子陳國榮自稱是「0206期權受害者自救會」發起人，因不滿政府在去年2月6日選擇權價格波動事件後毫無作為，造成許多投資人家破人亡，憤而自組自救會希望透過抗議的手段讓政府重視。

原訂蔡英文4點抵達淡水老街，陳男突然在3點半左右衝過維安人員在淡水老街中正路上的倍加教會前圍起的2道人牆，希望能第一時間到總統面前表達訴求，但因他情緒十分激動，不斷推開現場阻擋的員警與維安人員，甚至破口大罵，警方只好直接將他架離現場帶回派出所。

陳男在派出所內仍不滿表示，因為政府的漠視、政府與財團有勾結，才會在去年2月6日期貨波動中毫無作為，單單他個人就慘賠上億，甚至有許多投資人因此家破人亡自殺。

總統隨扈第一時間即掌握情況，目前警方則將陳男帶回淡水警分局水碓派出所瞭解男子所要陳抗訴求。不過雖蔡英文抵達前發生抗議事件，但總統行程沒有因此受阻，仍照原訂計畫參訪淡水清水巖及福佑宮。

淡水蔡英文老街
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