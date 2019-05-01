吳子嘉控他主導高銀放款慶富 挨告判賠35萬

2019-05-01 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



「美麗島電子報」董事長吳子嘉前年11月上政論節目，指出高雄銀行放款給慶富、不積極回收債權，是身兼高銀常董的前代理市長許立明主導，許立明認為名譽受損提告求償300萬元；高雄地院審理時函詢高銀，都無相關情事，認定吳子嘉說法會令大眾誤會許立明與慶富有不法往來，判吳應賠35萬元，仍可上訴。

許立明今天聲明表示，「感謝司法還予清白，在假新聞及假訊息氾濫、以一條龍虛偽產製的方式來影響社會視聽、創造社會對立的當下，這樣的判決令人振奮及感謝，畢竟，惡意抹黑以及不實的言論絕非言論自由應保護的範圍」。

判決指出，吳子嘉2017年11月8日參加三立新聞台「新台灣加油」，說出「高雄銀行的常務董事我剛看了一下名單很奇怪，叫做高雄市副市長許立明，許立明從頭到尾資歷裡面，沒有一項跟財務有關啊、跟金融有關啊，去主導這個放款，去主導這個不回收這個債權．．．」等。

法官根據高銀函覆資料顯示，許立明並無吳子嘉所指「主導高雄對慶富放款」或「主導高銀不積極回收債權」，且吳也提不出任何查證或相關事證，就貿然說此言論，不能脫免言論責任。

法官認為，當時正值社會討論到高銀對慶富鉅額貸款曝險問題，吳子嘉可以用公益評論立場，但所講的人、事、方法都很具體，屬於「事實描述」非個人感受，會讓大眾覺得許立明與慶富有不法往來，足以造成名譽受損，應負起賠償責任；不過許立明另要求在媒體刊道歉啟示，法官則駁回。