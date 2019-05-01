動婦科手術挨告 北醫主治醫師獲不起訴

2019-05-01 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北醫學大學附設醫院一名劉姓婦科主治醫師，於2016年幫一名周姓女子動手術，卻被控業務過失傷害等罪。台北地檢署調查後，認定劉已在術前已善盡告知義務，也沒造成周女傷害，依罪嫌不足，給予不起訴處分。

周姓女病患指控，2016年7月19日，她因腹痛、頻尿等症狀就醫，接受超音波檢查及抽血檢測癌指標CA—125後，劉診斷發現她子宮內有兩顆肌瘤，便安排於11月21日進行「腹腔鏡輔助子宮肌瘤切除、子宮動脈阻斷」手術。

但手術當天，劉沒善盡注意義務，將手術改以「剖腹」方式，並於過程中未將子宮肌瘤切除，改施以「左測卵巢囊腫」切除手術，逕將左側卵巢囊腫摘除，還私自在手術同意書上變更名稱，涉傷害及偽造文書罪。

劉姓醫師辯稱，周女術前本要求以腹腔鏡方式切除子宮肌瘤，經評估後認為可行，但有向她強調術前無法預測腹腔狀況，若過程中有任何不適宜使用腹腔鏡的情況，將改以傳統剖腹手術進行。

由於手術中發現周女腹腔沾黏嚴重，為免若持續以腹腔鏡進行，恐會引發腸破裂等風險，便改採剖腹，且卻於剖腹時發現周女實際是罹患子宮肌腺症，並無子宮肌瘤。因此，在未經同意下，沒擅自將子宮切除，且因無法排除卵巢上小囊腫是良性或惡性，才做清除送化驗。

檢方函詢榮總醫院，指劉在術前已善盡告知義務，且超音波檢驗無法準確判斷子宮肌腺症，因此認定劉並無疏失，也沒造成周女傷害，另於手術同意書上變更病名，並無違法，依罪嫌不足，給予不起訴處分。