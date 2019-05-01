降級就可抓來吃？男捕幼山羌公然宰殺烹煮被逮罰6萬

2019-05-01 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市徐姓市民誤以為農委會林務局今年1月已將山羌自保育類野生動物名錄除名，降為ㄧ般野生動物後應可捕抓食用，遂自行於新北市雙溪區山崩坑農地架設網具捕抓山羌，今天巡視時發現有1隻小山羌中網，帶回家宰殺，準備烹煮。動保人員獲報到場發現已被殺死，正在「分屍」，依違反野生動物保育法開罰6萬元。

基隆動保所今天中午1時接獲民眾報案，有人正在暖暖區東勢街一處宮廟旁宰殺疑似貓隻，動保人員顧不及中午休息時間，立即趕赴現場取締，發現徐姓及吳姓市民正在廟旁水槽內，以刀具分切小山羌屠體，頭及四肢並已被割下，經檢查小山羌未滿6個月齡，體重6公斤，為幼年個體，場面血腥，當場人贓俱獲。

徐姓市民向動保所坦承捕獵小山羌要吃，他以為降為ㄧ般野生動物後應可捕抓食用，市府依違反野生動物保育法，對徐男違法獵捕小山羌行為處以6萬元罰鍰，並當場沒入屠體。

動保所長陳瑞濱表示，依據野生動物保育法第17條規定，非基於學術研究或教育目的，獵捕一般類之哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類野生動物，應在地方主管機關所劃定之區域內為之，並應先向地方主管機關、受託機關或團體申請核發許可證。同法第49條規定，未經申請許可者，處6萬元以上，30萬元以下罰鍰」。