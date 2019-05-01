「被抓兩次好怕」酒駕男遇警盤查開溜 穿梭車陣真危險

2019-05-01 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



「我會怕、我才跑阿，已經兩次前科了」台中市第四警分局南屯所今天上午11時許，巡邏行經南屯區永春東七路、文昌街口時，發現徐姓男子駕駛的白色轎車左搖又晃，警方前往攔查，未料徐不配合，逃逸在車陣中穿梭，但最後仍因中午車流量大，被困在車陣中，而被警方攔下，經酒測，徐的酒測值為每公升0.38毫克，全案警詢後依公共危險罪嫌送辦。

台中市第四警分局南屯所表示，警員黃聰賢、曾耀堂今天上午11時許，巡經南屯區永春東七路、文昌街發現徐姓男子（46歲，公共危險前科）開車態樣不穩、左右搖晃，兩警前往攔查時，徐搖下車窗時，警方發現他滿臉通紅，立即趨前盤查，但徐見警方接近，立即駕車逃逸，警方尾隨徐車後到黎明路、干城街，因徐被車陣困住，警方立即將他拉下車壓制，並通報警力支援。

警方表示，徐見支援警力到場才乖乖配合，經實施酒測後，酒測值達0.38mg/L。徐辯稱，已有兩次酒駕被逮的紀錄，此次在家喝啤酒後開車外出，沒想到剛好遇到警察，一時心虛，擔心後續的刑責，才會逃逸，全案警詢後依觸犯公共危險罪移送台中地檢署偵辦。