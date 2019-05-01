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台灣出現另類山老鼠 移民署台東專勤隊逮外勞盜伐集團

2019-05-01 16:17聯合報 記者羅紹平╱即時報導

林務局森活情報戰臉書小編曾在「誰偷走我的樹─山老鼠」貼文中，將盜伐山林珍貴樹木的「山老鼠」，依犯罪型態歸類成5種山老鼠，但移民署最近查獲第6種「山老鼠」，暫名為「外籍鼠」是由失聯外籍移工組成的盜伐集團。

移民署台東專勤隊最近查獲由一群外籍失聯移工組成的盜伐集團。 台東專勤隊今天表示，日前接獲線報查獲越南籍失聯移工集團，在台東關山紅石林道附近山區盜伐珍貴樹木，專勤隊幹員經多日埋伏，將藏在山區工寮的8名越南人逮捕。

台東專勤隊指出，8人中3人逾期居留、3人是失聯移工，2名是已取得本國籍的越南婦女，全案偵辦後，除取得我國籍2婦女依竊盜國有財產等罪嫌移送法辦，其餘6人依違反就業服務法罰款遣返，並管制入境。

在林務局歸類裡，第1種山老鼠佔盜伐案件比率最大的是「樹頭鼠」，專門竊取曾經砍伐過的「樹頭殘材」，佔盜伐案的65%。樹頭殘材因材積小，切割無須使用大型機具，搬運方便，犯案成本低及獲利大。

第2種山老鼠是把整棵活生生樹木砍下，最令人痛恨的「巨木鼠」，對森林傷害最大，佔盜伐案佔12%。近年因樟芝盛行，他們盜伐巨大珍貴的牛樟、香杉等樹種，並切割成段木用來培育樟芝；盜伐熱點有部分與竊取樹頭殘材的重疊，都位於交通便利山區。

第3種山老鼠是竊取牛樟芝的「樟頭鼠」，佔盜伐案的11%，這類山老鼠多半梭巡於早期被砍伐或風倒的牛樟、香杉，從倒木採取樟芝，也常只為取得樹穴中的牛樟芝或香杉芝，伐倒百年巨木。

第4種山老鼠是竊取漂流木的「水老鼠」，佔盜伐案9%，常常在風災過後，出沒於上游有大面積崩塌林地的溪床伺機撿拾，他們會先以機具將標的物就地埋在溪床中，再利用夜間運出。

第5種山老鼠是盜挖園藝奇木的「掘地鼠」，佔盜伐案的3%，常在屏東恆春半島，找尋經當地落山風長年自然雕塑，樹型獨特的七里香、山黃梔與九芎，他們會先斷根再整棵挖掘，高價賣給不法園藝商及建商作為庭院造景樹材。

台東山區常見巨大珍貴林木遭山老鼠盜伐，只剩根本。記者羅紹平／翻攝
台東山區常見巨大珍貴林木遭山老鼠盜伐，只剩根本。記者羅紹平／翻攝
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台東利嘉林道附近山區有棵樹齡超過800年的牛樟樹，遭山老鼠「開膛剖腹」只為取得材...
台東利嘉林道附近山區有棵樹齡超過800年的牛樟樹，遭山老鼠「開膛剖腹」只為取得材基培育牛樟芝。記者羅紹平／翻攝
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山老鼠台東移工
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